Xbox проведет новое шоу об играх в Лос-Анджелесе

В новом посте блога Xbox упомянули грядущий показ, посвящённый новинкам компании, который пройдёт летом в Лос-Анджелесе.

Последний раз подобное мероприятие в традиционном формате проводилось ещё в 2019 году — до пандемии коронавируса. На шоу обещают рассказать о дальнейших планах фирмы, которые должны порадовать фанатов.

Возможно, что показ пройдёт в рамках предстоящей выставки E3, которая состоится в период с 13 по 16 июня, однако официально этого пока не подтверждали. Сама E3 тоже возвращается в обычный формат впервые с 2019 года.