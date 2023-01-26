В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
1 час назад

Этим летом Xbox проведёт новое шоу об играх в Лос-Анджелесе

Игромания.руиещё 2

В новом посте блога Xbox упомянули грядущий показ, посвящённый новинкам компании, который пройдёт летом в Лос-Анджелесе.

Xbox проведет новое шоу об играх в Лос-Анджелесе
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Последний раз подобное мероприятие в традиционном формате проводилось ещё в 2019 году — до пандемии коронавируса. На шоу обещают рассказать о дальнейших планах фирмы, которые должны порадовать фанатов.

Возможно, что показ пройдёт в рамках предстоящей выставки E3, которая состоится в период с 13 по 16 июня, однако официально этого пока не подтверждали. Сама E3 тоже возвращается в обычный формат впервые с 2019 года.

Недавно, кстати, прошёл показ игр Bethesda, где рассказали о дате выхода Redfall и Minecraft Legends, раскрыли новую главу The Elder Scrolls Online, представили свежий ролик Forza Motorsport и анонсировали очередной проект Tango Gameworks.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители