Создатель «Ходячих мертвецов» работает над новой игрой по франшизе

Автор комиксов «Ходячие мертвецы» Роберт Киркман подал заявку на регистрацию торговой марки The Walking Dead: Destinies. Судя по всему, это будет новая игра по известной франшизе, но никаких деталей нет.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Неизвестно и то, кто отвечает за разработку проекта. Жанр тоже не называется, как и платформы. Не исключено, что Киркман будет работать над небольшой игрой или тайтлом для мобильных устройств, но точной информации пока что нет.

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Ранее Киркман уже выпускал игры по «Ходячим мертвецам», сотрудничая со студией Telltale Games. Через время студия автора комиксов, Skybound Entertainment, выпустила две части VR-шутеров The Walking Dead: Saints & Sinners.