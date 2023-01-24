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1 час назад

Создатель «Ходячих мертвецов» работает над новой игрой по франшизе

Чемпионат.comиещё 1

Автор комиксов «Ходячие мертвецы» Роберт Киркман подал заявку на регистрацию торговой марки The Walking Dead: Destinies. Судя по всему, это будет новая игра по известной франшизе, но никаких деталей нет.

Создатель «Ходячих мертвецов» работает над новой игрой по франшизе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Неизвестно и то, кто отвечает за разработку проекта. Жанр тоже не называется, как и платформы. Не исключено, что Киркман будет работать над небольшой игрой или тайтлом для мобильных устройств, но точной информации пока что нет.

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Ранее Киркман уже выпускал игры по «Ходячим мертвецам», сотрудничая со студией Telltale Games. Через время студия автора комиксов, Skybound Entertainment, выпустила две части VR-шутеров The Walking Dead: Saints & Sinners.

Вероятно, информация о The Walking Dead: Destinies может появиться уже в этом году.

Игры,Роберт Киркман,
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