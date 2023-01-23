Джон Сина стал лицом WWE 2K23. Вышел первый трейлер игры

Недавняя большая утечка WWE 2K23 подтвердилась — новый симулятор реслинга выйдет уже 17 марта на ПК и консолях. Обладатели премиальных изданий смогут начать играть на три дня раньше — 14 марта. Всего в этом году будет аж четыре версии проекта: от стандартного издания до издания «Иконы», в котором будет ранний прототип виртуального Джона Сины и других рестлеров.