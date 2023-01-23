В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
22 минуты назад

Официально: Джон Сина стал лицом WWE 2K23. Вышел первый трейлер игры

Чемпионат.com

Недавняя большая утечка WWE 2K23 подтвердилась — новый симулятор реслинга выйдет уже 17 марта на ПК и консолях. Обладатели премиальных изданий смогут начать играть на три дня раньше — 14 марта. Всего в этом году будет аж четыре версии проекта: от стандартного издания до издания «Иконы», в котором будет ранний прототип виртуального Джона Сины и других рестлеров.

Джон Сина стал лицом WWE 2K23. Вышел первый трейлер игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Лицом игры WWE 2K23 действительно стал рестлер и ныне актёр Джон Сина. Разработчики решили отдать должное человеку, который провёл на ринге больше 20 лет.

Из главных нововведений: режим WarGames с поединками 3х3 или 4х4 с новыми условиями, а также сетевые бои в MyFaction и доработанный режим MyGM. Конкретными подробностями авторы поделятся в самое ближайшее время: тогда же авторы покажут и первый геймплей экшена.

Постер

2K GAMES
Игры,Джон Сина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители