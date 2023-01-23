Автор ролевого проекта в духе Fallout раскрыл новые детали игры

Автор ролевого проекта в духе первых Fallout из студии New Blood Interactive показал новые материалы по своему творению.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Глава студии Дэйв Ошри хотел сделать местный мир с элементами ретрофутуризма «живым», поэтому настаивал, чтобы художник Александр Березин сделал большой упор на этом вопросе.

В частности, создатели решили добавить много летающих машин, а местные здания оказались намного более высокими, чем их настоящие образцы.

Кроме того, Ошри продемонстрировал окно диалогов, анимации оружия и NPC, а ещё показал различные детали интерфейса и журнал героя.

Игромания.ру

Игромания.ру