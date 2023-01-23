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1 час назад

Автор ролевого проекта в духе Fallout раскрыл новые детали игры

Игромания.ру

Автор ролевого проекта в духе первых Fallout из студии New Blood Interactive показал новые материалы по своему творению.

Автор ролевого проекта в духе Fallout раскрыл новые детали игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Глава студии Дэйв Ошри хотел сделать местный мир с элементами ретрофутуризма «живым», поэтому настаивал, чтобы художник Александр Березин сделал большой упор на этом вопросе.

В частности, создатели решили добавить много летающих машин, а местные здания оказались намного более высокими, чем их настоящие образцы.

Кроме того, Ошри продемонстрировал окно диалогов, анимации оружия и NPC, а ещё показал различные детали интерфейса и журнал героя.

Игромания.ру
Игромания.ру

Напоследок он добавил, что создатели продолжают работу над проектом, однако не назвал даже примерных дат релиза или доступных платформ. Напомним, что над новинкой ещё трудятся композитор Марк Морган (Fallout, Planescape: Torment, Wasteland 2) и дизайнер Адам Лацко (Project Van Buren).

Игры,Александр Березин,
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