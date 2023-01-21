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1 час назад

Bungie, Remedy, BioWare, Blizzard и другие приглашают уволенных разработчиков

Игромания.ру

После резкого взлёта, вызванного пандемией, игровая индустрия постепенно приходит в норму — что выглядит как довольно резкий спад. А на фоне стагнации мировой экономики ряд компаний и студий начинает испытывать трудности, прежде всего финансовые.

Bungie, Remedy, BioWare, Blizzard и другие приглашают уволенных разработчиков
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В последнее время мы всё чаще слышим об увольнениях и сокращениях штатов. Ubisoft пока сохраняет сотрудников, но Ив Гиймо уже предупредил их о сокращении расходов. Компания Unity Technologies сократила 284 сотрудника, Microsoft избавится от 10 тысяч рабочих мест, Riot Games пришлось сократить 46 человек, а работы в Google лишится примерно 12 тысяч сотрудников.

Тем не менее, ряд крупных студий не только не ужимает штат, но и готов принять часть пострадавших от сокращений. Об этом, в частности, заявила Remedy Entertainment: в командах Max Payne, Vanguard и Alan Wake имеется ряд вакансий, правда, претенденты должны быть готовы перебраться в Финляндию или Швецию.

Свою помощь потерявшим работу предложил Дэвид Эллис, старший геймдизайнер серии Halo. Он заявил, что знаком с «замечательными людьми», и часть из них сразу же отозвалась. Род Фергюссон, продюсер Diablo, предложил обращаться к нему, а Майкл Гэмбл из Bioware выразил готовность пообщаться с теми, кто может работать над Mass Effect.

Комментаторы сообщили, что ряд вакансий имеется у Bungie, Naughty Dog, Iron Galaxy, Bit Reactor, Sharkmob, Digital Extremes, Epic Games, Gearbox, Guerrilla, CD Projekt Red, Respawn и даже небольших независимых команд наподобие Midnight Paw. А Ян Дэвид Хассель из Ubisoft собрал подборку полезных ресурсов для тех, кто ищет работу в игровой индустрии.

Игры,Род Фергюссон,Майкл Гэмбл,Ив Гиймо,Google,Microsoft,
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