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1 час назад

Марк Хэмилл перестанет озвучивать Джокера в играх и мультфильмах DC

Чемпионат.comиещё 1

Марк Хэмилл известен не только по роли Люка Скайуокера в «Звёздных войнах», но и по безупречной озвучке Джокера в самых громких проектах DC. Актёр играет злодея уже больше 30 лет, но скоро и этому придёт конец.

Марк Хэмилл перестанет озвучивать Джокера в играх и мультфильмах DC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Всё дело в том, что Хэмилл невероятно опечален смертью Кевина Конроя, который озвучивал Бэтмена на протяжении многих лет. Ранее актёр соглашался озвучить Джокера лишь в том случае, если за Тёмного Рыцаря вновь отвечал Конрой. Совместная озвучка актёров началась в далёком 1992 году с культового мультсериала «Бэтмен».

Они звонили и говорили: «Мы хотим, чтобы ты сыграл Джокера», и мой единственный вопрос был: «Кевин озвучит Бэтмена?» Если они отвечали «да», я тут же говорил: «Я в деле». Мы были как партнёры. Мы были как Лорел и Харди. Без Кевина для меня не существует Бэтмена.

Кевин Конрой скончался 11 ноября в возрасте 66 лет.

Игры,Кевин Конрой,Марк Хэмилл,
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