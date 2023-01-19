Марк Хэмилл перестанет озвучивать Джокера в играх и мультфильмах DC

Они звонили и говорили: «Мы хотим, чтобы ты сыграл Джокера», и мой единственный вопрос был: «Кевин озвучит Бэтмена?» Если они отвечали «да», я тут же говорил: «Я в деле». Мы были как партнёры. Мы были как Лорел и Харди. Без Кевина для меня не существует Бэтмена.