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28 минут назад

Вступительная сцена Mass Effect вдохновлена первым «Топ Ганом»

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Создатель серии Mass Effect Кейси Хадсон спустя 16 лет признал, что открывающая сцена из первой части вдохновлена началом картины «Топ Ган» с Томом Крузом в главной роли.

Вступительная сцена Mass Effect вдохновлена первым «Топ Ганом»
Фото: ELECTRONIC ARTSELECTRONIC ARTS

Разработчик признался в этом в ответ на пост пользовательницы «Твиттера» под ником Snizabelle, которая предполагала, что разработчики для опенинга в качестве референса взяли начало культового боевика Тони Скотта, который вышел в далёком 1986 году.

Наконец-то кто-то это заметил! Я так долго ждал…

Сравнение вступительных сцен из фильма «Топ Ган» и игры Mass Effect

Первая часть космической оперы Mass Effect вышла в 2007 году только на Xbox 360. В 2008-м игра добралась и до ПК с PlayStation 3. В 2021-м приключение со второй и третьей частью «отреставрировали» и переиздали в формате сборника Mass Effect: Legendary Edition. Игру в своё время критики и пользователи оценили высоко.

Игры,Тони Скотт,Том Круз,
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