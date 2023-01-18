На прошлой неделе Ubisoft отменила три неанонсированные игры, вновь перенесла Skull and Bones и рассказала о своих неудовлетворительных финансовых успехах. А теперь стало известно о том, что в Ubisoft Paris намечается забастовка.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Французский профсоюз Solidaires Informatique призвал сотрудников Ubisoft Paris к четырёхчасовой забастовке, которую запланировали на 27 января. Этот шаг стал реакцией на внутреннее письмо главы Ubisoft Ива Гиймо, в котором сообщалось о запланированном сокращении расходов в течение следующих двух лет. Гиймо призвал сотрудников быть особенно осторожными в своих расходах и инициативах, чтобы добиться максимальной эффективности и экономичности. Он также попросил от них «всю энергию и приверженность», чтобы вернуть компанию к успеху.

Слова Гиймо не понравились французскому профсоюзу, который в свою очередь обвинил генерального директора Ubisoft в планах «сократить штат, незаметно закрыть студии, сократить зарплаты и провести замаскированные увольнения».

Solidaires Informatique отмечает, что Гиймо пытается переложить вину за неудачи компании на сотрудников. Кроме того, его призывы к максимальной экономичности и «работе на все сто» означают переработки, давление со стороны начальства, выгорание и так далее. Профсоюз подчёркивает, что Гиймо высказывает слишком много требований, не предлагая ничего взамен.

Сообщается, что зарплаты в Ubisoft не поспевают за инфляцией, компания отказалась от идеи ввести четырехдневную рабочую неделю, а её команды не имеют никакой защиты после завершения изнуряющих проектов. Solidaires Informatique требует улучшения условий труда, повышение окладов, сокращение рабочей недели и не только.