PlayStation назвала самые загружаемые игры 2022 года

В блоге PlayStation была опубликована информация о самых загружаемых играх 2022 года для консолей Sony.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Среди американских и канадских пользователей PlayStation 5 наибольшей популярностью пользовалась Call of Duty: Modern Warfare II, в то время как европейские игроки отдали предпочтение FIFA 23. В Европе шутер студии Infinity Ward занимает вторую строчку, а на третьем расположилась God of War Ragnarok, которая в США и Канаде находится на втором месте.

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Триумфатор всевозможных премий в лице Elden Ring на обоих континентах занимает четвёртое место, а наибольший разброс, ожидаемо, замечен в спортивных симуляторах. В Америке FIFA 2023 расположилась на седьмом месте, в то время как NBA 2K23 занимает третью строчку. Madden NFL 23 же в американо-канадском регионе оказался на пятом месте, в то время как в европейском игры нет даже в первой двадцатке.

Примечательно, что в числе рекордсменов отметилось множество не самых новых игр, и речь не о GTA V с её широкой популярностью, а об экшене Star Wars Jedi: Fallen Order, занявшем по итогам года 19 строчку в США\Канаде и 11 в Европе. 12 и 7 места соответственно оккупировала возродившаяся из пепла Cyberpunk 2077.

Перечень наиболее популярных игр для PlayStation 4 отличается незначительно и преимущественно состоит из тех же игр, но в ином порядке. Отдельно стоит отметить неугасающую популярность Red Dead Redemption 2 — игра занимает шестое место во всех регионах.

На 14 позицию в Америке неожиданно вырвалась Batman: Arkham Knight 2015 года выпуска — судя по всему, повлияла премьера киноленты «Бэтмен» Мэтта Ривза, вызвавшая новую волну интереса к супергерою. Европейские же игроки в очередной раз продемонстрировали свою любовь к Геральту из Ривии — The Witcher 3: Wild Hunt разместилась на 12 месте по итогам года.Не обошли стороной и PlayStaton VR. Здесь лидером является суперхит Beat Saber, занявший первую строчку в чартах обоих регионов. Второе место осталось за Job Simulator, а третье занимает VR-версия оригинального шутера-головоломки Superhot.