В «Ведьмак 3» добавили реалистичную модель Генри Кавилла

Ещё после выхода первого сезона «Ведьмака» на Netflix фанаты выпускали различные моды, которые меняли модельку Геральта из Ривии в «Дикой Охоте» на Генри Кавилла. Первые работы выглядели спорно: персонажу явно не хватало детализации и к тому же он лишь отдалённо напоминал актёра.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

И вот спустя месяц после релиза обновленной версии «Ведьмака 3» группа фанатов выпустила по-настоящему реалистичный мод, который добавляет в игру модельку Генри Кавилла. Как рассказали авторы, для наилучшего результата они отсмотрели несколько сотен фото актёра, а также воспользовались технологией Facescan для придания реализма его лицу.

NEXUSMODS

NEXUSMODS