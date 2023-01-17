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44 минуты назад

В сети появился полный список трофеев Forspoken

Игромания.ру

В сети появился полный список трофеев ролевого боевика с паркуром Forspoken — всего желающие смогут заработать 54 награды.

В Сети появился полный список трофеев Forspoken
Фото: Игромания.руИгромания.ру

При этом трофеи не связаны с определённым уровнем сложности, поэтому получить их будет легче обычного. Среди наград есть одна «платина», 2 «золотых», 7 «серебряных» и 44 «бронзовых», причём не менее 12 ачивок связаны с прохождением основных глав сюжета.

Предположительно, самыми проблемными будут трофеи, которые требуют посещения различных мест вроде монументов или точек интереса. Для полного прохождения понадобится, к примеру, открыть не менее 100 последних.

Ещё для «платины» игрок должен будет узнать все доступные заклинания, найти полную экипировку и раскрыть различные данные для архива.

Релиз Forspoken намечен на 24 января для PS5 и PC — ранее игроку удалось достичь максимального уровня героини в демо-версии, а авторы выпустили кинематографический трейлер новинки.

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