Авторы Quantum Break заговорили о будущем игры

Последняя крупнобюджетная игра от финской студии Remedy — Quantum Break — вышла в 2016 году и стала полноценным гибридом сериалов и видеоигр. Однако проект не оправдал ожиданий Microsoft, после чего на потенциальной второй части был поставлен крест.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Судя по всему, звезда игры Шон Эшмор, исполнивший роль Джека Джойса, хотел бы заняться продолжением. В «Твиттере» актёр ответил фразой «Я в деле!» на просьбу фаната выпустить вторую часть на консолях Xbox. Его также поддержал Сэм Лэйк, геймдиректор и главный сценарист Quantum Break.