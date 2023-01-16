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8 минут назад

Самые громкие провалы в истории видеоигр

Мария Иванова

Согласно корейским СМИ, недавний хоррор The Callisto Protocol от создателя серии Dead Space не смог оправдать финансовых ожиданий издателя Krafton. Руководство рассчитывало, что игра разойдется тиражом примерно в пять миллионов копий, но на данный момент продажи не превышают двух. И это далеко не первый подобный случай — история игровой индустрии знает немало прецедентов, когда горячо ожидаемая и рекламируемая игра приносила лишь убытки и репутационные потери.

Самые громкие провалы в истории видеоигр
Фото: SEGASEGA

The Order: 1886

Видео дня

Релиз каждой игровой консоли обязательно сопровождается выходом стартовой линейки игр, которые должны продемонстрировать все преимущества нового поколения железа. The Order: 1886 отлично справилась с этой задачей и показала публике подчас фотореалистичную графику на PlayStation 4… Однако разработчики позабыли буквально обо всем остальном. Стимпанковый шутер от третьего лица, где ретро-футуристические рыцари круглого стола вели тайную войну против оборотней и прочей нечисти, выглядел крайне любопытно, но обернулся сплошным разочарованием. Игроки и журналисты жестко раскритиковали проект за примитивный геймплей, излишек катсцен и оскорбительно завышенный ценник.

Sony

Babylon’s Fall

Babylon’s Fall была первой попыткой студии PlatinumGames (Metal Gear Rising, Bayonetta) выйти на рынок живых сервисов, и один только этот факт вызывал любопытство публики. Разработчики хотели поместить боевую систему NieR: Automata в формат ММО, где игрокам предстояло бы совместно зачищать локации от противников, но эксперимент, мягко говоря, не удался. Настолько не удался, что издатель Square Enix объявил о закрытии серверов игры всего через полгода после релиза. За это время максимальный онлайн Babylon’s Fall едва превысил тысячу человек.

Square Enix

Daikatana

Релиз Daikatana состоялся больше еще в 2000 году, но журналисты и геймеры со стажем до сих пор регулярно припоминают этот проект его создателю — Джону Ромеро, одному из главных разработчиков Doom. Daikatana была первой игрой одиозного геймдизайнера после того, как он покинул id Software и (совместно с Томом Холлом) основал студию Ion Storm. Она также была самым амбициозным пунктом в портфолио Ромеро. По задумке сюжет шутера охватывал четыре временных периода (от феодальной Японии от Сан-Франциско будущего), каждый из которых предлагал собственных противников, оружие и локации. Ромеро хотел сделать напарников главного героя гораздо умнее среднестатистических ботов, да и в целом обещал много интересных вещей — но ни одна из них не сбылась. Спустя три года переносов и миллионы потраченных впустую долларов, Daikatana добралась до релиза едва работающим нагромождением кода, вписав свое имя в историю игровой индустрии как одно из главных разочарований всех времен.

Eidos Interactive

Aliens: Colonial Marines

Aliens: Colonial Marines оставило черное пятно на репутации Gearbox Software. Поклонники фильмов Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона возлагали большие надежды на проект, т.к. он обещал стать первой крупнобюджетной игрой по мотивам «Чужих» за весьма долгое время. Разработчики привлекли к проекту художника оригинального фильма и актера Майкла Бина, который вернулся к роли капрала Хикса, что еще сильнее повысило ожидания фанатов. Но отвратительный менеджмент и внутренние разногласия отправили Aliens: Colonial Marines в производственный ад, откуда она выбралась однообразным, почти неиграбельным коридорным шутером. Проект до сих пор считается одной из худших видеоигр в истории.

SEGA

No Man’s Sky

Наконец, No Man’s Sky — пожалуй, самая противоречивая игра в списке. Перед релизом космический симулятор студии Hello Games выглядел чуть ли не самой революционной инди-игрой десятилетия, во многом благодаря заявлениям главы компании Шона Мюррея, который публично обещал, прямо скажем, амбициозные вещи. Игроков якобы ожидала процедурно-сгенерированная галактика из множества систем, где каждая планета должна обладать собственной флорой и фауной. На просторах No Man’s Sky пользователи смогли бы изучать новые миры, строить собственные базы, сбиваться во флотилии и вести бои в открытом космосе… И ни одна из этих фишек не попала в релизную версию игры. Когда игроки припомнили студии и лично Мюррею все обещания, проект быстро стал одной из самых низко оцененных игр в Steam. Но, справедливости ради, Hello Games искупила свой провал долгой и крайне дотошной работой над ошибками — сейчас No Man’s Sky действительно стала той игрой, которую разработчики обещали.

Hello Games
Игры,Том Холл,Джон Ромеро,Скотт Ридли,Шон Мюррей,Джеймс Кэмерон,
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