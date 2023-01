Самые громкие провалы в истории видеоигр

The Order: 1886

Babylon’s Fall

Daikatana

Aliens: Colonial Marines

Наконец, No Man’s Sky — пожалуй, самая противоречивая игра в списке. Перед релизом космический симулятор студии Hello Games выглядел чуть ли не самой революционной инди-игрой десятилетия, во многом благодаря заявлениям главы компании Шона Мюррея, который публично обещал, прямо скажем, амбициозные вещи. Игроков якобы ожидала процедурно-сгенерированная галактика из множества систем, где каждая планета должна обладать собственной флорой и фауной. На просторах No Man’s Sky пользователи смогли бы изучать новые миры, строить собственные базы, сбиваться во флотилии и вести бои в открытом космосе… И ни одна из этих фишек не попала в релизную версию игры. Когда игроки припомнили студии и лично Мюррею все обещания, проект быстро стал одной из самых низко оцененных игр в Steam. Но, справедливости ради, Hello Games искупила свой провал долгой и крайне дотошной работой над ошибками — сейчас No Man’s Sky действительно стала той игрой, которую разработчики обещали.