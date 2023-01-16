Самые громкие провалы в истории видеоигр

Согласно корейским СМИ, недавний хоррор The Callisto Protocol от создателя серии Dead Space не смог оправдать финансовых ожиданий издателя Krafton. Руководство рассчитывало, что игра разойдется тиражом примерно в пять миллионов копий, но на данный момент продажи не превышают двух. И это далеко не первый подобный случай — история игровой индустрии знает немало прецедентов, когда горячо ожидаемая и рекламируемая игра приносила лишь убытки и репутационные потери.

Фото: SEGA SEGA

The Order: 1886

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Релиз каждой игровой консоли обязательно сопровождается выходом стартовой линейки игр, которые должны продемонстрировать все преимущества нового поколения железа. The Order: 1886 отлично справилась с этой задачей и показала публике подчас фотореалистичную графику на PlayStation 4… Однако разработчики позабыли буквально обо всем остальном. Стимпанковый шутер от третьего лица, где ретро-футуристические рыцари круглого стола вели тайную войну против оборотней и прочей нечисти, выглядел крайне любопытно, но обернулся сплошным разочарованием. Игроки и журналисты жестко раскритиковали проект за примитивный геймплей, излишек катсцен и оскорбительно завышенный ценник.

Sony

Babylon’s Fall

Babylon’s Fall была первой попыткой студии PlatinumGames (Metal Gear Rising, Bayonetta) выйти на рынок живых сервисов, и один только этот факт вызывал любопытство публики. Разработчики хотели поместить боевую систему NieR: Automata в формат ММО, где игрокам предстояло бы совместно зачищать локации от противников, но эксперимент, мягко говоря, не удался. Настолько не удался, что издатель Square Enix объявил о закрытии серверов игры всего через полгода после релиза. За это время максимальный онлайн Babylon’s Fall едва превысил тысячу человек.

Square Enix

Daikatana

Релиз Daikatana состоялся больше еще в 2000 году, но журналисты и геймеры со стажем до сих пор регулярно припоминают этот проект его создателю — Джону Ромеро, одному из главных разработчиков Doom. Daikatana была первой игрой одиозного геймдизайнера после того, как он покинул id Software и (совместно с Томом Холлом) основал студию Ion Storm. Она также была самым амбициозным пунктом в портфолио Ромеро. По задумке сюжет шутера охватывал четыре временных периода (от феодальной Японии от Сан-Франциско будущего), каждый из которых предлагал собственных противников, оружие и локации. Ромеро хотел сделать напарников главного героя гораздо умнее среднестатистических ботов, да и в целом обещал много интересных вещей — но ни одна из них не сбылась. Спустя три года переносов и миллионы потраченных впустую долларов, Daikatana добралась до релиза едва работающим нагромождением кода, вписав свое имя в историю игровой индустрии как одно из главных разочарований всех времен.

Eidos Interactive

Aliens: Colonial Marines

Aliens: Colonial Marines оставило черное пятно на репутации Gearbox Software. Поклонники фильмов Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона возлагали большие надежды на проект, т.к. он обещал стать первой крупнобюджетной игрой по мотивам «Чужих» за весьма долгое время. Разработчики привлекли к проекту художника оригинального фильма и актера Майкла Бина, который вернулся к роли капрала Хикса, что еще сильнее повысило ожидания фанатов. Но отвратительный менеджмент и внутренние разногласия отправили Aliens: Colonial Marines в производственный ад, откуда она выбралась однообразным, почти неиграбельным коридорным шутером. Проект до сих пор считается одной из худших видеоигр в истории.

SEGA

No Man’s Sky

Наконец, No Man’s Sky — пожалуй, самая противоречивая игра в списке. Перед релизом космический симулятор студии Hello Games выглядел чуть ли не самой революционной инди-игрой десятилетия, во многом благодаря заявлениям главы компании Шона Мюррея, который публично обещал, прямо скажем, амбициозные вещи. Игроков якобы ожидала процедурно-сгенерированная галактика из множества систем, где каждая планета должна обладать собственной флорой и фауной. На просторах No Man’s Sky пользователи смогли бы изучать новые миры, строить собственные базы, сбиваться во флотилии и вести бои в открытом космосе… И ни одна из этих фишек не попала в релизную версию игры. Когда игроки припомнили студии и лично Мюррею все обещания, проект быстро стал одной из самых низко оцененных игр в Steam. Но, справедливости ради, Hello Games искупила свой провал долгой и крайне дотошной работой над ошибками — сейчас No Man’s Sky действительно стала той игрой, которую разработчики обещали.