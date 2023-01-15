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1 час назад

Симпл стал лучшим игроком 2022 года в CS:GO

Cq.ru

Игрок Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев стал первым в рейтинге лучших игроков 2022 года в CS:GO по версии HLTV.

Назван лучший игрок 2022 года в CS:GO
Фото: HLTVHLTV

На втором месте — француз Матье ZywOo Эрбо, на третьем — российский киберспортсмен Дмитрий sh1ro Соколов.

Отметим, что по итогам 2021 года лидер Natus Vincere также становился лучшим в рейтинге HLTV. Забавно, что тогда он опередил все того же ZywOo. Это уже третья его награда лучшего игрока года за все время выступления на про-сцене.

Топ-20 лучших игроков 2022 года в CS:GO по версии HLTV

  1. Александр s1mple Костылев (Украина)
  2. Матье ZywOo Эрбо (Франция)
  3. Дмитрий sh1ro Соколов (Россия) 
  4. Сергей Ax1le Рыхторов (Россия)
  5. Никола ⁠NiKo⁠ Ковач (Босния)
  6. Хельвийс broky Сауканц (Латвия)
  7. Илья m0NESY Осипов (Россия)
  8. Робин ropz Коль (Эстония)
  9. Кайке kscerato Серато (Бразилия) 
  10. Мартин ⁠stavn⁠ Лунд (Дания)
  11. Рассел Twistzz Ван Далкен (Канада)
  12. Бенжамин ⁠blameF⁠ Бремер (Дания)
  13. Ховард rain Найгард (Норвегия)
  14. Неманья huNter- Ковач (Босния)
  15. Марекс Yekindar Галинскис (Латвия)
  16. Валерий b1t Ваховский (Украина)
  17. Давид frozen⁠ Чернянский (Словакия)
  18. Лотан Spinx Гилади (Израиль)
  19. Юри yuurih Сантос (Бразилия)
  20. Джами Jame Али (Россия)
Игры,Сергей Соколов,
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