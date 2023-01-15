Назван лучший игрок 2022 года в CS:GO

Игрок Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев стал первым в рейтинге лучших игроков 2022 года в CS:GO по версии HLTV.
Фото: HLTVHLTV
На втором месте — француз Матье ZywOo Эрбо, на третьем — российский киберспортсмен Дмитрий sh1ro Соколов.
Отметим, что по итогам 2021 года лидер Natus Vincere также становился лучшим в рейтинге HLTV. Забавно, что тогда он опередил все того же ZywOo. Это уже третья его награда лучшего игрока года за все время выступления на про-сцене.
Топ-20 лучших игроков 2022 года в CS:GO по версии HLTV
- Александр s1mple Костылев (Украина)
- Матье ZywOo Эрбо (Франция)
- Дмитрий sh1ro Соколов (Россия)
- Сергей Ax1le Рыхторов (Россия)
- Никола NiKo Ковач (Босния)
- Хельвийс broky Сауканц (Латвия)
- Илья m0NESY Осипов (Россия)
- Робин ropz Коль (Эстония)
- Кайке kscerato Серато (Бразилия)
- Мартин stavn Лунд (Дания)
- Рассел Twistzz Ван Далкен (Канада)
- Бенжамин blameF Бремер (Дания)
- Ховард rain Найгард (Норвегия)
- Неманья huNter- Ковач (Босния)
- Марекс Yekindar Галинскис (Латвия)
- Валерий b1t Ваховский (Украина)
- Давид frozen Чернянский (Словакия)
- Лотан Spinx Гилади (Израиль)
- Юри yuurih Сантос (Бразилия)
- Джами Jame Али (Россия)