Назван лучший игрок 2022 года в CS:GO

Игрок Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев стал первым в рейтинге лучших игроков 2022 года в CS:GO по версии HLTV.

Отметим, что по итогам 2021 года лидер Natus Vincere также становился лучшим в рейтинге HLTV. Забавно, что тогда он опередил все того же ZywOo. Это уже третья его награда лучшего игрока года за все время выступления на про-сцене.