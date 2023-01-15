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54 минуты назад

Питерские разработчики показали первый трейлер игры Vasilisa and Baba Yaga

Газета.Ru

Разработчицы из инди-студии Baba Yaga Games, петербурженки Ася Юрина и Люба Нурмухамедова, опубликовали трейлер своей новой игры Vasilisa and Baba Yaga. Ссылка на ролик появилась в Twitter-аккануте команды. Vasilisa and Baba Yaga представляет собой двухмерное приключение, в основе которого лежит сюжет русской народной сказки о Василисе Прекрасной. Разработчицы описывают свой проект, как "страшную сказку о путешествии в запретный лес за волшебной силой". "Над этим проектом мы понемногу работали на протяжении последних пяти лет. Теперь, мы наконец-то чувствуем, что готовы довести его до конца", – написали Ася и Люба в посте с трейлером Vasilisa and Baba Yaga. О том, когда может состояться релиз игры, разработчицы не сообщили. Baba Yaga Games – это независимая студия разработчиков, созданная в 2016 году. За почти семь лет студия выпустила два проекта: детское образовательное приложение "И снова весна", а также One Eyed Kutkh, "космическое приключение" по мотивам сказок народов Крайнего Севера. One Eyed Kutkh можно скачать на ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Ранее "Газета.Ru" писала об игре Hackerman 1977, созданной российским разработчиком Иваном Ефимовым.

Питерские разработчики показали первый трейлер игры Vasilisa and Baba Yaga
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Игры,Иван Ефимов,
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