Названы лидеры свежего чарта Steam

Лидером свежего чарта Steam, где товары и игры упорядочены по выручке за семь дней, вновь стала Steam Deck, а следом за ней стоят предзаказы Hogwarts Legacy. Неделей ранее они были только на четвёртой позиции, а теперь опережают и Elden Ring, и Call of Duty: Modern Warfare 2. К слову, выше творения FromSoftware на этот раз оказалась и выживалка Raft.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Но вернёмся к «Хогвартсу»: на днях разработчики поделились финальными системными требованиями игры и сообщили, что она полностью совместима со Steam Deck. Также они подтвердили режим на 60 FPS для PS5 и Xbox Series и представили актёров озвучки приключения, среди которых есть и Саймон Пегг.

Что касается других игр в топ-10, то наконец-то в чарте появилась новинка в виде One Piece Odyssey. А ещё в десятку вернулась High On Life.