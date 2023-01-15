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3 часа назад

Hogwarts Legacy, Raft, High On Life и One Piece Odyssey — в свежем чарте Steam

Игромания.руиещё 1

Лидером свежего чарта Steam, где товары и игры упорядочены по выручке за семь дней, вновь стала Steam Deck, а следом за ней стоят предзаказы Hogwarts Legacy. Неделей ранее они были только на четвёртой позиции, а теперь опережают и Elden Ring, и Call of Duty: Modern Warfare 2. К слову, выше творения FromSoftware на этот раз оказалась и выживалка Raft.

Названы лидеры свежего чарта Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Но вернёмся к «Хогвартсу»: на днях разработчики поделились финальными системными требованиями игры и сообщили, что она полностью совместима со Steam Deck. Также они подтвердили режим на 60 FPS для PS5 и Xbox Series и представили актёров озвучки приключения, среди которых есть и Саймон Пегг.

Что касается других игр в топ-10, то наконец-то в чарте появилась новинка в виде One Piece Odyssey. А ещё в десятку вернулась High On Life.

Чарт с 9 по 15 января

  1. Steam Deck;
  2. Hogwarts Legacy (предзаказы);
  3. Call of Duty: Modern Warfare 2;
  4. Raft;
  5. Elden Ring;
  6. One Piece Odyssey (новинка);
  7. CS:GO Prime Status Upgrade
  8. Valve Index VR Kit;
  9. High On Life;
  10. Project Zomboid.
Игры,Саймон Пегг,
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