Фанатам намекнули на скорое появление новостей по Mass Effect

Авторы из Bioware, судя по всему, намекают на появление новых важных новостей по франшизе Mass Effect.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Аккаунт студии опубликовал небольшой ролик с «Нормандией» из оригинальной трилогии в космосе, сопроводив пост вопросом о том, нет ли у пользователей «больших планов на путешествия в этом году». Причём сообщение прокомментировал и геймдиректор новой Mass Effect Майкл Гэмбл:

Если бы только они знали, куда мы направляемся.Майкл Гэмбл

Никаких дополнительных деталей не раскрыли, но, очевидно, что вопрос про путешествия в первую очередь относится к экипажу «Нормандии». Возможно, что какие-то анонсы состоятся на грядущей выставке E3 2023.