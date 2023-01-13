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1 час назад

Bioware намекает, что в этом году фанатов ждут новости по Mass Effect

Игромания.руиещё 1

Авторы из Bioware, судя по всему, намекают на появление новых важных новостей по франшизе Mass Effect.

Фанатам намекнули на скорое появление новостей по Mass Effect
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Аккаунт студии опубликовал небольшой ролик с «Нормандией» из оригинальной трилогии в космосе, сопроводив пост вопросом о том, нет ли у пользователей «больших планов на путешествия в этом году». Причём сообщение прокомментировал и геймдиректор новой Mass Effect Майкл Гэмбл:

Если бы только они знали, куда мы направляемся.Майкл Гэмбл

Никаких дополнительных деталей не раскрыли, но, очевидно, что вопрос про путешествия в первую очередь относится к экипажу «Нормандии». Возможно, что какие-то анонсы состоятся на грядущей выставке E3 2023.

Ранее Bioware отпраздновала «День N7» с помощью свежего тизера нового проекта во франшизе, где можно было услышать голос Лиары ТʼСони и неизвестного представителя расы гетов. Тогда же был опубликован и новый концепт-арт с другими знакомыми пришельцами серии.

Игры,Майкл Гэмбл,
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