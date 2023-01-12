Опубликованы финальные системные требования Hogwarts Legacy

Создатели Hogwarts Legacy поделились финальными системными требованиями приключения в четырёх категориях. При этом в любом случае игра займёт 85 ГБ, и рекомендуется SSD.
Минимальные системные требования (низкие настройки графики)
- Процессор — Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400;
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470; Оперативная память — 16 ГБ.
Рекомендованные системные требования (высокие настройки)
- Процессор — Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600;
- Видеокарта — NVIDIA GeForce 1080 Ti или AMD Radeon RX 5700 XT или Intel Arc A770;
- Оперативная память — 16 ГБ.
Ультра
- Процессор — Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 5800X; Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon RX 6800 XT;
- Оперативная память — 32 ГБ.
Ультра в 4K
- Процессор — Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 5800X; Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti или AMD Radeon RX 7900 XT;
- Оперативная память — 32 ГБ.
Релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля на PC, Xbox Series и PlayStation 5. В версии для Xbox One и PlayStation 4 можно будет сыграть только 4 апреля, а для Nintendo Switch — 25 июля. Директора Хогвартса в игре озвучил Саймон Пегг — а вот другие актёры озвучки.