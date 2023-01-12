В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

Опубликованы финальные системные требования Hogwarts Legacy

Игромания.ру

Создатели Hogwarts Legacy поделились финальными системными требованиями приключения в четырёх категориях. При этом в любом случае игра займёт 85 ГБ, и рекомендуется SSD.

Опубликованы финальные системные требования Hogwarts Legacy
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Минимальные системные требования (низкие настройки графики)

  • Процессор — Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400;
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470; Оперативная память — 16 ГБ.

Рекомендованные системные требования (высокие настройки)

  • Процессор — Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600;
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce 1080 Ti или AMD Radeon RX 5700 XT или Intel Arc A770;
  • Оперативная память — 16 ГБ.

Ультра

  • Процессор — Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 5800X; Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon RX 6800 XT;
  • Оперативная память — 32 ГБ.

Ультра в 4K

  1. Процессор — Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 5800X; Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti или AMD Radeon RX 7900 XT;
  2. Оперативная память — 32 ГБ.

Релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля на PC, Xbox Series и PlayStation 5. В версии для Xbox One и PlayStation 4 можно будет сыграть только 4 апреля, а для Nintendo Switch — 25 июля. Директора Хогвартса в игре озвучил Саймон Пегг — а вот другие актёры озвучки.

Игры,Саймон Пегг,Intel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители