Опубликованы финальные системные требования Hogwarts Legacy

Создатели Hogwarts Legacy поделились финальными системными требованиями приключения в четырёх категориях. При этом в любом случае игра займёт 85 ГБ, и рекомендуется SSD.

Минимальные системные требования (низкие настройки графики)

Рекомендованные системные требования (высокие настройки)

Ультра

Ультра в 4K

Релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля на PC, Xbox Series и PlayStation 5. В версии для Xbox One и PlayStation 4 можно будет сыграть только 4 апреля, а для Nintendo Switch — 25 июля. Директора Хогвартса в игре озвучил Саймон Пегг — а вот другие актёры озвучки.