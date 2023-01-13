Глава Ubisoft обратился к сотрудникам за помощью

Сегодня мне как никогда нужна ваша полная энергия и приверженность делу, чтобы гарантировать, что мы вернёмся на путь к успеху. Я также прошу каждого из вас быть особенно осторожным и аккуратным в своих расходах и инициативах, чтобы мы были максимально эффективными и экономичными.