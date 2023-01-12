EA Motive рассказала о том, как меняла историю оригинальной Dead Space в ремейке

Создатели ремейка Dead Space из EA Motive рассказали о работе с оригинальным сюжетом и о том, какие изменения ждут игроков.

Как отмечает ведущий дизайнер уровней Кэтрин Стюарт, все разработчики руководствовались одним подходом: «работает — не трогай». Перед ними стояла задача оставить в покое всё, что делало Dead Space классной игрой, и доработать то, что, на взгляд новой команды, можно сделать лучше.

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В результате многие из изменений сводятся к тому, чтобы сделать историю более последовательной и цельной. Вселенная Dread Space раскрывается в нескольких играх, книгах, комиксах и кино. Поэтому разработчики попытались доработать фрагмент мира из ремейка, чтобы он лучше вписывался в более широкий контекст.Второстепенные персонажи получили больше экранного времени, инициативы и глубины. При этом речь идёт не только о важных героях вроде Николь и Мерсера, но и о тех, кто в оригинале фигурируют только в аудиозаписях, вроде Джейкоба Тэмпла и Элизабет Кросс. В ремейке они появятся на экране.

Что касается новых побочных заданий, то в них раскроют увлекательные сюжетные линии, которые позволят увидеть, как «Ишимура» погружался в хаос.

По словам старшей сценаристки Джо Берри, костяк истории ремейка Dead Space остался неизменным, но поступки игрока и взаимодействие с персонажами могут иметь очень разный контекст.Конечно же, главным нововведение остаётся говорящий Айзек Кларк. Стюарт вспомнила, как в одном из подкастов Айзека из оригинальной Dead Space сравнили с «исполнительным завхозом, которого гоняют по кораблю с мелкими поручениями» — и это было странно, учитывая его высококлассный профессионализм.

Теперь же участие в диалогах придаст нашему протагонисту глубины, а также сделает его более инициативным и вовлечённым в происходящее. При этом разработчик не хотели делать Айзека «слишком самостоятельным» — у игроков не будет ощущения, что они не разделяют эмоции протагониста.

Под конец обсуждения специалисты EA Motive назвали своих фаворитов среди персонажей и сюжетных поворотов в ремейке Dead Space. Старшая сценаристка Джо Берри рассказала, что ей понравилось работать над доктором Мерсером, а его реплики ей пришлось переписывать раз пять. Кроме того, она осталась в восторге от шикарной сцены гибели одного из персонажей, которую ей пришлось сделать более кровавой.

Креативному директору Роману Кампосу Ориоле больше всего запомнился финал одного из побочных заданий, в котором между Мерсером и Николь происходит напряжённый конфликт.

Директор по осуществлению проекта Джоэл Макмиллан признался, что ему понравилось, как команда раскрыла Николь и показала, почему «она так важна для Айзека и что делает её таким сильным персонажем». Ведущий дизайнер уровней Кэтрин Стюарт назвала своим фаворитом Кендру, особенно некоторые из её реплик, которые «заслуживают аплодисментов».