EA Motive рассказала о том, как меняла историю оригинальной Dead Space в ремейке

Создатели ремейка Dead Space из EA Motive рассказали о работе с оригинальным сюжетом и о том, какие изменения ждут игроков.
Как отмечает ведущий дизайнер уровней Кэтрин Стюарт, все разработчики руководствовались одним подходом: «работает — не трогай». Перед ними стояла задача оставить в покое всё, что делало Dead Space классной игрой, и доработать то, что, на взгляд новой команды, можно сделать лучше.
В результате многие из изменений сводятся к тому, чтобы сделать историю более последовательной и цельной. Вселенная Dread Space раскрывается в нескольких играх, книгах, комиксах и кино. Поэтому разработчики попытались доработать фрагмент мира из ремейка, чтобы он лучше вписывался в более широкий контекст.Второстепенные персонажи получили больше экранного времени, инициативы и глубины. При этом речь идёт не только о важных героях вроде Николь и Мерсера, но и о тех, кто в оригинале фигурируют только в аудиозаписях, вроде Джейкоба Тэмпла и Элизабет Кросс. В ремейке они появятся на экране.
Что касается новых побочных заданий, то в них раскроют увлекательные сюжетные линии, которые позволят увидеть, как «Ишимура» погружался в хаос.
По словам старшей сценаристки Джо Берри, костяк истории ремейка Dead Space остался неизменным, но поступки игрока и взаимодействие с персонажами могут иметь очень разный контекст.Конечно же, главным нововведение остаётся говорящий Айзек Кларк. Стюарт вспомнила, как в одном из подкастов Айзека из оригинальной Dead Space сравнили с «исполнительным завхозом, которого гоняют по кораблю с мелкими поручениями» — и это было странно, учитывая его высококлассный профессионализм.
Теперь же участие в диалогах придаст нашему протагонисту глубины, а также сделает его более инициативным и вовлечённым в происходящее. При этом разработчик не хотели делать Айзека «слишком самостоятельным» — у игроков не будет ощущения, что они не разделяют эмоции протагониста.
Под конец обсуждения специалисты EA Motive назвали своих фаворитов среди персонажей и сюжетных поворотов в ремейке Dead Space. Старшая сценаристка Джо Берри рассказала, что ей понравилось работать над доктором Мерсером, а его реплики ей пришлось переписывать раз пять. Кроме того, она осталась в восторге от шикарной сцены гибели одного из персонажей, которую ей пришлось сделать более кровавой.
Креативному директору Роману Кампосу Ориоле больше всего запомнился финал одного из побочных заданий, в котором между Мерсером и Николь происходит напряжённый конфликт.
Директор по осуществлению проекта Джоэл Макмиллан признался, что ему понравилось, как команда раскрыла Николь и показала, почему «она так важна для Айзека и что делает её таким сильным персонажем». Ведущий дизайнер уровней Кэтрин Стюарт назвала своим фаворитом Кендру, особенно некоторые из её реплик, которые «заслуживают аплодисментов».
Ремейк Dead Space выходит 27 января на PlayStation 5, Xbox Series и РС. И нет, Джон Карпентер не снимает экранизацию культового хоррора.