В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
1 час назад

Игрок из РФ m0NESY занял седьмое место в рейтинге лучших киберспортсменов 2022 года по CS:GO

Газета.Ru

Игрок из России, 17-летний Илья «m0NESY» Осипов занял седьмое место в списке лучших киберспортсменов 2022 года в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive по версии HLTV. Об этом редакция HLTV сообщила в своем официальном Twitter-аккаунте.

Россиянин попал в топ-10 лучших киберспортсменов 2022 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Илья «m0NESY» Осипов выступает за немецкую команду G2 Esports. В составе этого коллектива в 2022 году киберспортсмен стал победителем турнира BLAST Premier World Final 2022 и был признан лучшим игроком на позиции MVP. В другом крупном турнире IEM Katowice 2022 команда G2 Esports вместе с m0NESY заняла второе место.

Илья Осипов является единственным россиянином, вошедшим в топ-10 игроков 2022. Однако ранее редакция HLTV поставила на 20-е место игрока из РФ Джами «Jame» Али из команды Virtus.pro.

HLTV является одним из старейших медиа, посвященных теме киберспорта, и крупнейшим медиа по теме Counter-Strike. HLTV официально работает с 2002 года.

Игры,Илья Осипов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители