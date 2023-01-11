Россиянин попал в топ-10 лучших киберспортсменов 2022 года

Игрок из России, 17-летний Илья «m0NESY» Осипов занял седьмое место в списке лучших киберспортсменов 2022 года в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive по версии HLTV. Об этом редакция HLTV сообщила в своем официальном Twitter-аккаунте.

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Илья «m0NESY» Осипов выступает за немецкую команду G2 Esports. В составе этого коллектива в 2022 году киберспортсмен стал победителем турнира BLAST Premier World Final 2022 и был признан лучшим игроком на позиции MVP. В другом крупном турнире IEM Katowice 2022 команда G2 Esports вместе с m0NESY заняла второе место.

Илья Осипов является единственным россиянином, вошедшим в топ-10 игроков 2022. Однако ранее редакция HLTV поставила на 20-е место игрока из РФ Джами «Jame» Али из команды Virtus.pro.