Российский разработчик сделал киберпанк-игру в графическом редакторе Figma

Российский разработчик Иван Ефимов, работавший дизайнером UI/UX в студии Weappy, сделал собственную игру Hackerman 1977. Разработка велась в графическом редакторе Figma, который используется для создания интерфейсов. В Figma Иван в последнее время активно работал.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Hackerman 1977 можно пройти прямо в браузере. Игра представляет собой простенький квест, в котором нужно взять на себя роль хакера и украсть важный алгоритм крупной корпорации. Чем-то даже напоминает Cyberpunk 2077. Примечательно, что во время прохождения можно наткнуться на различные развилки, что сделает игру нелинейнее.

На скриншотах Hackerman 1977 можно увидеть саму игру. Для продвижения нужно нажимать на точки и выбирать различные действия.