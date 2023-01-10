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1 час назад

Ключевые разработчики Forza Horizon 5 сформировали собственную студию

Игромания.ру

Сразу несколько ключевых сотрудников студии Playground Games, ответственных за игры серии Forza Horizon и Forza Horizon 5 частности, покинули стены компании, чтобы сформировать собственную студию.

Ключевые разработчики Forza Horizon 5 основали собственную студию
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Среди ушедших оказались творческий руководитель пятой части Майк Браун, ведущий продюсер Том Бутчер, технический директор Мэтт Крэйвен, технический арт-директор Гарет Харвуд, а также аудио-директор Фрэйзер Стэкан и арт-директор команды Бен Пенроуз.

Шестёрка ведущих разработчиков Forza Horizon 5 основала компанию, получившую название Maverick Games. Она займётся производством AAA-игры с открытым миром для PC и консолей, однако никаких дополнительных деталей о дебютном проекте авторы пока не сообщают.

Офис новой студии расположен неподалёку от места базирования Playground Games, что оставляет возможность рекрутировать новых членов команды из стана прежнего работодателя. В настоящий момент, впрочем, Maverick Games занимается не расширением штата, а поиском финансирования.

Сама же Playground Games трудится над перезапуском Fable, а также, вероятно, уже готовит очередную часть сверхпопулярной подсерии Forza Horizon.

Игры,Том Бутчер,Майк Браун,
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