«Лучшая адаптация видеоигр в истории»: первые оценки сериала The Last of Us

Прошедшей ночью появились первые оценки сериала The Last of Us. Важно отметить, что пока что рецензий только шесть — критики смогли посмотреть первые эпизоды, поэтому мнение составлено исключительно по ним. На данный момент у шоу 84 балла из 100.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Первые оценки шоу

Collider — 10/10

Radio Times — 10/10

Empire — 10/10

The Telegraph — 8/10

Consequence — 7,5/10

Entertainment Weekly — 6,7/10

По словам журналиста Collider, Крейг Мейзин и Нил Дракманн действительно любят вселенную The Last of Us — это ощущается буквально в каждом кадре. Также похвалы удостоились Белла Рамзи и Педро Паскаль, сыгравшие Джоэла и Элли. Шоу в целом называют лучшей адаптацией игр в истории.

Дракманн и Мейзин взяли эту незабываемую историю и сделали её более насыщенной и впечатляющей, позволив нам жить с этими персонажами и этим миром так, как мы не могли в игре.

Под критику попал излишний масштаб, с помощью которого авторы шоу вроде бы хотели расширить вселенную, но, судя по всему, получилось у них это не в лучшем виде. Критик Entertainment Weekly подчеркнул, что укороченный хронометраж явно пошёл бы на пользу.