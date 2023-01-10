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22 минуты назад

«Лучшая адаптация видеоигр в истории». Появились первые оценки сериала The Last of Us

Чемпионат.com

Прошедшей ночью появились первые оценки сериала The Last of Us. Важно отметить, что пока что рецензий только шесть — критики смогли посмотреть первые эпизоды, поэтому мнение составлено исключительно по ним. На данный момент у шоу 84 балла из 100.

«Лучшая адаптация видеоигр в истории»: первые оценки сериала The Last of Us
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первые оценки шоу

  • Collider — 10/10
  • Radio Times — 10/10
  • Empire — 10/10
  • The Telegraph — 8/10
  • Consequence — 7,5/10
  • Entertainment Weekly — 6,7/10

По словам журналиста Collider, Крейг Мейзин и Нил Дракманн действительно любят вселенную The Last of Us — это ощущается буквально в каждом кадре. Также похвалы удостоились Белла Рамзи и Педро Паскаль, сыгравшие Джоэла и Элли. Шоу в целом называют лучшей адаптацией игр в истории.

Дракманн и Мейзин взяли эту незабываемую историю и сделали её более насыщенной и впечатляющей, позволив нам жить с этими персонажами и этим миром так, как мы не могли в игре.

Под критику попал излишний масштаб, с помощью которого авторы шоу вроде бы хотели расширить вселенную, но, судя по всему, получилось у них это не в лучшем виде. Критик Entertainment Weekly подчеркнул, что укороченный хронометраж явно пошёл бы на пользу.

Шоу стартует на HBO Max 15 января, но в России официальной премьеры не будет.

Игры,Нил Дракманн,Педро Паскаль,
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