В Joe Danger можно бесплатно сыграть в браузере

Ещё до релиза No Man's Sky студия Hello Games отметилась своим дебютным проектом — увлекательным гибридом гонки и платформера под названием Joe Danger. И теперь в него можно бесплатно сыграть в браузере.
Как сообщает руководитель Hello Games Шон Мюррей, пользователям Mac / PC / Chrome / Linux доступны Joe Danger Touch и Joe Danger Infinity. Версии игр могут похвастаться улучшенной графикой, динамическим разрешением и поддержкой мыши и клавиатуры.
Напомним, что в прошлом году Hello Games вернула проект в App Store после того, как получила трогательное письмо отца 8-летнего мальчика, страдающего аутизмом. Тогда Мюррей и обратил внимание на проблему, когда многие видеоигры через какое-то время становятся неиграбельными. Бесплатный доступ к Joe Danger гарантирует, что игра продолжит своё существование.