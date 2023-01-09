В Joe Danger можно бесплатно сыграть в браузере

Ещё до релиза No Man's Sky студия Hello Games отметилась своим дебютным проектом — увлекательным гибридом гонки и платформера под названием Joe Danger. И теперь в него можно бесплатно сыграть в браузере.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как сообщает руководитель Hello Games Шон Мюррей, пользователям Mac / PC / Chrome / Linux доступны Joe Danger Touch и Joe Danger Infinity. Версии игр могут похвастаться улучшенной графикой, динамическим разрешением и поддержкой мыши и клавиатуры.