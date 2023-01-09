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45 минут назад

В Joe Danger, дебютный проект авторов No Man's Sky, можно бесплатно сыграть в браузере

Игромания.ру

Ещё до релиза No Man's Sky студия Hello Games отметилась своим дебютным проектом — увлекательным гибридом гонки и платформера под названием Joe Danger. И теперь в него можно бесплатно сыграть в браузере.

В Joe Danger можно бесплатно сыграть в браузере
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как сообщает руководитель Hello Games Шон Мюррей, пользователям Mac / PC / Chrome / Linux доступны Joe Danger Touch и Joe Danger Infinity. Версии игр могут похвастаться улучшенной графикой, динамическим разрешением и поддержкой мыши и клавиатуры.

Напомним, что в прошлом году Hello Games вернула проект в App Store после того, как получила трогательное письмо отца 8-летнего мальчика, страдающего аутизмом. Тогда Мюррей и обратил внимание на проблему, когда многие видеоигры через какое-то время становятся неиграбельными. Бесплатный доступ к Joe Danger гарантирует, что игра продолжит своё существование.

Игры,Шон Мюррей,
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