Игрокам пообещали «первоклассный визуал» в ремейке Silent Hill 2

Ремейк Silent Hill 2, как и предыдущие игры Bloober Team, порадует игроков «первоклассным визуалом». Об этом в недавнем интервью рассказал главный продюсер проекта Мацей Гломб.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Команда ремейка также тесно сотрудничала с культовым арт-директором и дизайнером монстров Silent Hill Масахиро Ито. Ещё в начале производства Bloober Team смогла убедиться, что её художественное видение игры находится «на одной странице» с оригиналом.

По словам Гломба, предварительное внешнее тестирование ремейка Silent Hill 2 завершилось положительными отзывами. При этом он отметил, что команде предстоит пройти долгий путь, чтобы завершить работу.

Официальный анонс ремейка Silent Hill 2 состоялся на прошлогодней трансляции Konami по Silent Hill. Игру создают для PS5 и PC — ранее авторы опубликовали системные требования новинки, а энтузиасты сравнили проект с оригиналом.