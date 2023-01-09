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52 минуты назад

Bloober Team заверила, что в ремейке Silent Hill 2 будет «первоклассный визуал»

Игромания.ру

Ремейк Silent Hill 2, как и предыдущие игры Bloober Team, порадует игроков «первоклассным визуалом». Об этом в недавнем интервью рассказал главный продюсер проекта Мацей Гломб.

Игрокам пообещали «первоклассный визуал» в ремейке Silent Hill 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Команда ремейка также тесно сотрудничала с культовым арт-директором и дизайнером монстров Silent Hill Масахиро Ито. Ещё в начале производства Bloober Team смогла убедиться, что её художественное видение игры находится «на одной странице» с оригиналом.

По словам Гломба, предварительное внешнее тестирование ремейка Silent Hill 2 завершилось положительными отзывами. При этом он отметил, что команде предстоит пройти долгий путь, чтобы завершить работу.

Официальный анонс ремейка Silent Hill 2 состоялся на прошлогодней трансляции Konami по Silent Hill. Игру создают для PS5 и PC — ранее авторы опубликовали системные требования новинки, а энтузиасты сравнили проект с оригиналом.

О сроках выхода ремейка всё ещё ничего не известно, но в прошлом октябре президент Bloober Team сообщил, что проект находится на финальной стадии производства.

Игры,Масахиро Ито,
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