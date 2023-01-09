Косплеер показала горячую Женщину-кошку

Косплеер Мария Шведова, известная как Mi2ray, воплотила в жизнь образ Женщины-кошки из фильма «Бэтмен возвращается». Запечатлела его фотограф Елена Весания.
Женщина-кошка была представлена миру в Batman #01. И её костюм в «Бэтмен возвращается» отличается от комиксного — он явно самодельный, на нём даже видны следы от швов. Больше фотографий можно найти в группе фотографа. Затем персонаж появлялся в различных фильмах, посвящённых Бэтману.
За всю историю роль Женщины-кошки примеряли на себя Мишель Пфайффер («Бэтмен возвращается»), Холли Берри («Женщина-кошка»), Энн Хэтэуэй («Темный рыцарь: Возрождение легенды»), Зои Кравиц («Бэтмен»), Эрта Китт (сериал «Бэтмен») и Джули Ньюмар (сериал «Бэтмен»). А первой Женщиной-кошкой стала Ли Меривезер (фильм «Бэтмен»).