Косплеер показала горячую Женщину-кошку

Косплеер Мария Шведова, известная как Mi2ray , воплотила в жизнь образ Женщины-кошки из фильма «Бэтмен возвращается». Запечатлела его фотограф Елена Весания .

Женщина-кошка была представлена миру в Batman #01. И её костюм в «Бэтмен возвращается» отличается от комиксного — он явно самодельный, на нём даже видны следы от швов. Больше фотографий можно найти в группе фотографа. Затем персонаж появлялся в различных фильмах, посвящённых Бэтману.