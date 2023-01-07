СМИ: на Motorsport Games грозят подать в суд из-за задержек зарплаты

Как сообщает сайт Insider Gaming, дела у студии Motorsport Games всё ещё идут неважно. И это испытали на себе её сотрудники, среди которых много россиян. Они месяцами не получают заработную плату и уже готовят судебный иск.

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Проблемы возникли в октябре 2022 года, когда руководство студии объявило, что из-за событий на Украине не может более платить российским сотрудникам. Тем, кто хотел бы продолжить работу, предложили переехать в Грузию. Но при этом никакой компенсации за переезд не предоставили.

Тем, кто решился перебраться в Грузию, в том числе со всей семьёй, предложили подписать обновлённые контракты. В них значилась зарплата примерно на 20% ниже по сравнению с российской. Но даже те, кто согласился на ухудшение условий, месяцами не получают ни копейки. Известно, что свои деньги ждут с октября около 30 россиян.