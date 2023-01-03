В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Бандлы с PS5 вернули God of War: Ragnarok лидерство в рознице Великобритании

Игромания.руиещё 1

Финальный чарт розницы Великобритании за прошлый год наблюдал лидирование God of War: Ragnarok, которая до этого занимала третье место две недели подряд.

Бандлы с PS5 вернули God of War: Ragnarok лидерство в рознице Великобритании
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сообщается, что игра стала большим хитом на Рождество за счёт бандла с PlayStation 5. При этом продажи самого тайтла упали на 29%. Если говорить только о ритейле, то God of War: Ragnarok стала четвёртой крупнейшей новинкой в 2022 году.

FIFA 23 опустилась с первого места на второе — падение продаж за неделю составило 65%. Закрывает тройку лидеров Mario Kart 8: Deluxe, которая до этого была на четвёртой строчке. Её продажи упали на 40%. Четвёртое же место теперь у Call of Duty: Modern Warfare II, продажи которой упали на 64%.

Need for Speed: Unbound опустилась с двадцать восьмой строчки на тридцать первую — падение продаж составило 54%. Продажи The Callisto Protocol упали на 61%, а сама игра очутилась на тридцать четвёртом месте. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, наблюдая падение продаж на 58%, опустилась на тридцать пятое место.

Также сообщается, что в 2022 году физические продажи игр упали более чем на 10% по сравнению с 2021 годом.

Чарт с 25 по 31 декабря

(в скобках указано место неделей ранее)

  1. God of War: Ragnarok (3);
  2. FIFA 23 (1);
  3. Mario Kart 8: Deluxe (4);
  4. Call of Duty: Modern Warfare II (2);
  5. Pokemon Violet (5);
  6. Nintendo Switch Sports (6);
  7. Pokémon Scarlet (8);
  8. Animal Crossing: New Horizons (12);
  9. Minecraft (Switch) (10);
  10. Sonic Frontiers (7).
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители