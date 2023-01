Бандлы с PS5 вернули God of War: Ragnarok лидерство в рознице Великобритании

Финальный чарт розницы Великобритании за прошлый год наблюдал лидирование God of War: Ragnarok, которая до этого занимала третье место две недели подряд.

Сообщается, что игра стала большим хитом на Рождество за счёт бандла с PlayStation 5. При этом продажи самого тайтла упали на 29%. Если говорить только о ритейле, то God of War: Ragnarok стала четвёртой крупнейшей новинкой в 2022 году.

FIFA 23 опустилась с первого места на второе — падение продаж за неделю составило 65%. Закрывает тройку лидеров Mario Kart 8: Deluxe, которая до этого была на четвёртой строчке. Её продажи упали на 40%. Четвёртое же место теперь у Call of Duty: Modern Warfare II, продажи которой упали на 64%.

Need for Speed: Unbound опустилась с двадцать восьмой строчки на тридцать первую — падение продаж составило 54%. Продажи The Callisto Protocol упали на 61%, а сама игра очутилась на тридцать четвёртом месте. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, наблюдая падение продаж на 58%, опустилась на тридцать пятое место.