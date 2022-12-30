Бесплатные игры на выходные: что скачать на ПК

Поздравляем с наступающим! Пришло время последней подборки бесплатных игр в 2022 году: желаем вам хороших праздников и побольше сил, чтобы нагнать бэклог вышедших игр. Мы добавим к нему еще пять штук.

Фото: The Buua Studio The Buua Studio

Видео дня

На новогоднюю раздачу Epic Games Store попал очередной шедевр: полное издание Dishonored, которое включает в себя базовую игру и все вышедшие дополнения, включая The Knife of Dunwall и The Brigmore Witches — историю Дауда. Хорошая возможность вновь взглянуть на современную классику immersive sim и оценить, какой путь Arkane Studios прошла от первой Dishonored до Deathloop. Поторопитесь, игру можно забрать до 5 января!

Bethesda Softworks

Вторая игра сегодняшней раздачи в Epic Games Store — Eximius: Seize the Frontline. Необычный гибрид RTS и шутера от первого лица, где две команды по пять игроков бьются за превосходство на больших картах — но каждой управляет командир, который смотрит на поле боя с высоты птичьего полета и отдает приказы ИИ-юнитам. Если вы любите режим командира в старых Battlefield или культовый шутер Natural Selection, то Eximius вполне заслуживает внимания. Она также бесплатна до 5 января.

Ammobox Studios

Тем временем, в Steam стала бесплатной Throne of Lies — игру на социальную дедукцию в стиле «Мафии» и Werewolf, но с небольшим твистом. 16 игроков случайным образом получают роли и распределяются по фракциям: для победы нужно не только остаться в живых, но и найти товарищей по фракции, после чего устранить всех конкурентов в борьбе за трон.

PT.farm

Гибрид головоломки и психологического хоррора о маленькой девочке, страдающей от сонного паралича и ночных кошмаров. Чтобы помочь 11-летней Габи, игроку предстоит решать логические задачки, завязанные на гравитацию, перспективу и оптические иллюзии: например, путешествовать между мирами при помощи картин.

The Buua Studio

Наконец, SCP: Labrat должна быть хорошо знакома всем, кто активно следил за игровыми YouTube-блогерами в начале 2010-х — это полноценный ремейк нашумевшего хоррора Containment Breach. Игрокам все так же предстоит выбраться из бункера фонда SCP, где из-под контроля вырвались опаснейшие объекты, знакомые по текстам проекта. Labrat отличается от оригинальной игры дополнительным контентом, правками баланса, новыми механиками и поддержкой шлемов виртуальной реальности.