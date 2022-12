Бесплатные игры на выходные: что скачать на ПК

The Buua Studio

На новогоднюю раздачу Epic Games Store попал очередной шедевр: полное издание Dishonored, которое включает в себя базовую игру и все вышедшие дополнения, включая The Knife of Dunwall и The Brigmore Witches — историю Дауда. Хорошая возможность вновь взглянуть на современную классику immersive sim и оценить, какой путь Arkane Studios прошла от первой Dishonored до Deathloop. Поторопитесь, игру можно забрать до 5 января!