Чернышенко поручил провести тестовые мероприятия "Игр Будущего"

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании организационного комитета по подготовке и проведению международных киберспортивных соревнований "Игры будущего" 2024 года поручил провести тестовые мероприятия в 2023 году. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Чернышенко.
В заседании приняли участие глава Минцифры РФ Максут Шадаев, министр спорта РФ Олег Матыцин, представители Минфина, Минпромторга, Минпросвещения, Минобрнауки, Росгвардии, правительства Татарстана, а также руководитель турнира "Игры Будущего" Игорь Столяров. По итогам заседания было поручено доработать организационный план подготовки и обеспечить проведение тестовых мероприятий "Игр Будущего" в 2023 году.
"Президентом России был подписан указ о проведении "Игр Будущего" в Казани в 2024 году. Уже проделана значительная работа, по итогам отборочной кампании в 2022 году был выбран город-организатор - им стала Казань. В этом году там состоялась серия фиджитал-игр с участием спортсменов из семи стран, общий охват аудитории составил 180 млн человек, что является показателем популярности фиджитал-движения. Уверен, что эти игры будут пользоваться огромной популярностью, и после 2024 года наша страна передаст эстафету их проведения другим государствам", - отметил Чернышенко.
Вице-премьер подчеркнул, что турнир "Игры Будущего" обладает колоссальным коммерческим потенциалом, способным уже на этапе подготовки привлечь достаточное количество партнеров.
"Для проведения соревнований будут задействованы современные спортивные объекты Казани, а спортивный опыт республики, уверен, обеспечит самый высокий уровень сервиса для спортсменов и гостей. Впереди запланирована серия из трех фиджитал-игр, которые необходимы для проверки всех функциональных направлений. Как показали прошедшие соревнования, новые дисциплины дают широкие возможности для развития соревновательной активности в рамках масштабного фиджитал-движения, сочетающего цифровые технологии и спортивную активность. Первый фиджитал-центр, открытый в Кемерове, уже показал заинтересованность современной молодежи, сейчас мы прорабатываем возможность открытия таких центров по всей стране в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт", - сказал Матыцин.
Первые киберспортивные "Игры будущего" пройдут в Казани в 2024 году. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта