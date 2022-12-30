Чернышенко поручил провести тестовые мероприятия "Игр Будущего"

"Президентом России был подписан указ о проведении "Игр Будущего" в Казани в 2024 году. Уже проделана значительная работа, по итогам отборочной кампании в 2022 году был выбран город-организатор - им стала Казань. В этом году там состоялась серия фиджитал-игр с участием спортсменов из семи стран, общий охват аудитории составил 180 млн человек, что является показателем популярности фиджитал-движения. Уверен, что эти игры будут пользоваться огромной популярностью, и после 2024 года наша страна передаст эстафету их проведения другим государствам", - отметил Чернышенко.