Орангутанги в Call of Duty и тыквенная монополия: самые смешные игровые баги года

Сейчас видеоигры выросли до прежде невиданных масштабов: что в плане контента, что в плане денежных затрат. Однако сколько бы людей ни работало над игрой, ошибок не избежать — баги и глитчи, от мала до велика, все равно просачиваются в релизы. Иногда они вызывают серьезные проблемы, но встречаются и сравнительно безобидные, над которыми Интернет не против посмеяться. Портал PC Gamer собрал список лучших багов 2022 года.

Фото: EA EA

Бесконечная артиллерия Бастиона в Overwatch 2

Видео дня

Обычно Blizzard не пропускает критические баги мимо, но реворк Бастиона при переходе между первой и второй частями Overwatch прошел не без курьезов. На релизе игры пользователи быстро обнаружили, что, если во время использования «ульты» героя быстро чередовать нажатия клавиш, то можно вызвать гораздо больше артиллерийских ударов, чем задумывали разработчики. Ни спастись, ни спрятаться от такого обстрела нельзя.

Супермен и походка орангутанга в Modern Warfare II

Релиз Modern Warfare II также отметился в плане смешных багов: после долгой паузы в игру вернулся «баг Супермена», который одно время существовал в Advanced Warfare. Ошибка физики позволяла игрокам двигаться со скоростью свободного падения в воздухе, не отрываясь от земли — свое название глитч получил из-за того, что в это время модель персонажа расположена горизонтально, как будто игрок прыгает с парашютом. Вскоре после этого сообщество нашло т.н. g-walking: способ быстро переключаться между полным спринтом и приседом без потери скорости. Правда, со стороны все выглядит так, будто персонажи начинают передвигаться на четвереньках, как высокоскоростные приматы.

Странности симов в The Sims 4

Серия The Sims всегда была плодородной почвой для самых разных багов, и 2022 год не стал исключением. Сначала пользователи The Sims 4 жаловались на ошибку, которая во много раз ускоряла процесс старения: из-за нее симы проходили путь от детства до отрочества всего за несколько минут, после чего быстро впадали в кризис среднего возраста. Затем разработчики слегка промахнулись в следующем патче и привили некоторым симам неудержимую жажду интимных отношений с членами собственной семьи — бабушки приглашали собственных внуков на свидания. Но, пожалуй, самый забавный глитч заставлял симов постоянно оскорблять друг друга без какой-либо на то причины.

Оглушительный рейд в Destiny 2

Destiny 2 вернула в игру King’s Fall — один из самых популярных рейдов первой части. Правда, один из этапов рейда вышел в релиз с ошибкой. Если кто-то из игроков погибал во время битвы против Голгорота, то его колонки (или наушники) моментально издавали резкий, громкий шум. Пользователь Reddit, первым обнаруживший этот баг, сказал, что глитч «отлично взбодрил его после 11-часового марафона». Разработчики оперативно исправили недочет, но перед этим посоветовали игрокам снизить громкость звука на данном этапе рейда.

Тыквенный экономический пузырь в Disney Dreamlight Valley

Симулятор жизни Disney Dreamlight Valley, где игроки занимаются обустройством идиллического домика по соседству с известными персонажами Disney, быстро превратился в рай для финансовых спекуляций. Дело в том, что разработчики не уследили за ценами на игровые предметы: игроки зарабатывали тонны виртуальной валюты на… Выращивании тыкв. Семена растения стоили 275 монет, тогда как полностью созревшая тыква — 664 монеты, более чем в два раза дороже. Кроме того, если перед сбором урожая запереть одного из мультяшных персонажей на грядке, то прибыли становилось еще больше.

Неуязвимые юнглинги в LEGO Star Wars

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga значительно переработала боевую систему серии, добавив в игровой процесс полноценные комбо. Игроки тут же начали делиться клипами, где, например, Джа-Джа Бинкс раскидывает армии имперских штурмовиков, выделывая акробатические кульбиты, но это не самое смешное. А позже пользователи нашли крайне полезный эксплойт, появившийся из-за того, что персонажей-детей невозможно убить — любая атака в их адрес отбрасывает игрока в сторону. Разумеется, сообщество тут же смекнуло, что эту особенность физики можно использовать для пропуска некоторых уровней — игроки назвали этот эксплойт «полетом на детях».

Одинокий Запад в Red Dead Online