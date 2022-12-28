В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
23 минуты назад

Лягушонок Кермит заменил Гордона Фримена в Half-Life 2

Игромания.ру

Талантливый монтажёр с канала eli_handle_b․wav продолжает радовать интернет забавными кроссоверами, перемещая популярных персонажей в несвойственные им декорации.

Лягушонок Кермит заменил Гордона Фримена в Half-Life 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Вслед за посетившими вселенную «Ведьмака» Эйсом Вентурой и героем киноленты «Маска» сменил место своего обитания и лягушонок Кермит из знаменитого «Маппет-Шоу». И он попал прямо в Half-Life 2!

В отличие от протагониста серии Гордона Фримена, Кермит не отличается молчаливостью, но всё так же готов прийти на помощь друзьям и сразиться с врагами. Впрочем, держится плюшевое земноводное не так уверенно, как облачённый в оранжевый бронекостюм физик, что и создаёт львиную долю комичных ситуаций.

Игры,Гордон Фримен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители