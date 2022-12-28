Лягушонок Кермит заменил Гордона Фримена в Half-Life 2

Вслед за посетившими вселенную «Ведьмака» Эйсом Вентурой и героем киноленты «Маска» сменил место своего обитания и лягушонок Кермит из знаменитого «Маппет-Шоу». И он попал прямо в Half-Life 2!

В отличие от протагониста серии Гордона Фримена, Кермит не отличается молчаливостью, но всё так же готов прийти на помощь друзьям и сразиться с врагами. Впрочем, держится плюшевое земноводное не так уверенно, как облачённый в оранжевый бронекостюм физик, что и создаёт львиную долю комичных ситуаций.