Идеи первой версии экранизации The Last of Us повергли Нила Дракманна в шок

Геймдиректор The Last of Us Нил Дракманн рассказал, что первые планы продюсеров на киноадаптацию игры повергли его в шок.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Изначально предполагалось, что проект адаптируют в виде фильма компании Screen Gems, а постановщиком выступит Сэм Рэйми («Человек-паук», «Зловещие мертвецы»). Дракманн хотел увидеть картину в духе «Старикам тут не место», но студия планировала превратить историю в своеобразный блокбастер, добавив сюжету масштаба и ярких моментов.

Затем права на экранизацию ушли из рук Screen Gems, а на горизонте прозвучало имя Крэйга Мэйзина («Чернобыль») в качестве возможного сценариста — тот в итоге и стал шоураннером сериала HBO. Недавно сам Мэйзин, кстати, назвал сюжет The Last of Us лучшим во всей игровой индустрии, в особенности отметив приземлённую атмосферу истории.

Кроме того, авторы поведали о сложном процессе с кастингом на роль Элли. В случае Джоэля, которого играет Педро Паскаль («Мандалорец»), дела обстояли проще. Однако создателям проекта пришлось посмотреть более 100 проб на партию Элли, поскольку они хотели найти идеального кандидата.

В итоге роль получила Белла Рамзи («Игра престолов»), причём сперва её работу оценил Мэйзин, который опасался показывать результат Дракманну. Сценарист считал, что его творческий партнёр может не согласиться с ним в выборе — а это бы расстроило автора.