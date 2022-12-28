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20 минут назад

Инсайдер: Xbox готовит свой «ответ» геймпаду DualSense

Игромания.руиещё 1

Контроллер DualSense стал одной из «фишек» PlayStation 5 — в том числе благодаря революционной системе вибрации, позволяющей передавать большое разнообразие тактильных эффектов через корпус геймпада.

Инсайдер: Xbox готовит свой «ответ» геймпаду DualSense
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ещё в прошлом году руководитель Xbox Фил Спенсер похвалил Sony за создание столь замечательного устройства и отметил, что его команда вдохновилась успехом DualSense. Судя по всему, Microsoft взялась за создание аналогичного геймпада, способного на столь же детализированную виброотдачу.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил сооснователь XboxEra и один из ведущих одноимённого подкаста Ник Бейкер. По словам журналиста, «зелёные» создали прототип и даже проводят внутренние тестирования нового контроллера для Xbox, снабжённого тачпадом на манер DualSense и DualShock 4. Кроме того, в нём будет представлен аналог технологии HD Rumble, которая и позволяет столь точно эмитировать различные тактильные эффекты.

Несмотря на существование прототипов, инсайдер подчёркивает, что нет никаких гарантий поступления контроллера в продажу. Команда Xbox лишь экспериментирует, а его источники утверждают, что прототип пока далёк от потребительской версии.

Это, впрочем, далеко не первый случай заимствования корпорациями идей друг у друга. Ранее Sony представила контроллер DualSense Edge — своеобразный аналог «элитного» геймпада Xbox, помимо привычных элементов кастомизации снабжённый рядом необычных функций. Журналисты уже успели ознакомиться с новым устройством и остались от него в полном восторге.

Игры,Ник Бейкер,Фил Спенсер,Microsoft,
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