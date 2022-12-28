Инсайдер: Xbox готовит свой «ответ» геймпаду DualSense

Контроллер DualSense стал одной из «фишек» PlayStation 5 — в том числе благодаря революционной системе вибрации, позволяющей передавать большое разнообразие тактильных эффектов через корпус геймпада.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ещё в прошлом году руководитель Xbox Фил Спенсер похвалил Sony за создание столь замечательного устройства и отметил, что его команда вдохновилась успехом DualSense. Судя по всему, Microsoft взялась за создание аналогичного геймпада, способного на столь же детализированную виброотдачу.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил сооснователь XboxEra и один из ведущих одноимённого подкаста Ник Бейкер. По словам журналиста, «зелёные» создали прототип и даже проводят внутренние тестирования нового контроллера для Xbox, снабжённого тачпадом на манер DualSense и DualShock 4. Кроме того, в нём будет представлен аналог технологии HD Rumble, которая и позволяет столь точно эмитировать различные тактильные эффекты.

Несмотря на существование прототипов, инсайдер подчёркивает, что нет никаких гарантий поступления контроллера в продажу. Команда Xbox лишь экспериментирует, а его источники утверждают, что прототип пока далёк от потребительской версии.