Была карьера - и нет карьеры: за что забанили российских про-игроков в Dota 2

Когда пришло время игры S9 против No Sorry, игроки Luna Gaming вошли в Dota 2 под аккаунтами участников S9. Они выиграли первый матч, однако No Sorry отказалась проводить второй: соперники получили информацию, что Luna Gaming/S9 якобы играли при участии наблюдателя. Позднее один из игроков No Sorry заподозрил, что керри S9 под ником Paradise играл не со своего аккаунта — на это намекал нехарактерный выбор героя.