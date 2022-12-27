Была карьера - и нет карьеры: за что забанили российских про-игроков в Dota 2

18 декабря Valve и киберспортивная организация PGL объявили, что 10 про-игроков в Dota 2 из РФ и стран СНГ получили пожизненный бан. Помимо этого, дисквалификацию также получили Камиль «Koma`» Биктимиров из Virtus.pro и Виктор «SuperNova» Галичкин из S9. Портал cyber.sports.ru пообщался с киберспортсменами и представил их взгляд на события, приведшие к дисквалификации.

Фото: Valve Valve

На Dota 2 Champions League 2022 Season 15 Koma’ выступал в составе Luna Gaming, а SuperNova — в составе S9. Последняя показывала неважные результаты в соревновании: среди негативных факторов сам SuperNova отметил слабую на ранних стадиях матчей и технические неполадки одного из товарищей по команде. Оба коллектива связывал игрок под ником Lilskrip: он был одновременно менеджером Luna Gaming и активным участником S9.

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Когда игроки обеих команд подключились к совместному звонку в Discord, прозвучали шутливые предложения об обмене составами. Дескать, если Luna Gaming одолжит своих игроков и проведет несколько матчей, выдав себя за S9, то это принесет хоть какие-то победы в копилку проигрывающей команды. Но шутка вскоре превратилась в реальный план. Если верить Koma’, он был против рискованной затеи, но товарищи по команде напирали на тот факт, что это дружеское одолжение и матчи будут легкими. Кроме того, коллективы договорились разделить призовые деньги.

Когда пришло время игры S9 против No Sorry, игроки Luna Gaming вошли в Dota 2 под аккаунтами участников S9. Они выиграли первый матч, однако No Sorry отказалась проводить второй: соперники получили информацию, что Luna Gaming/S9 якобы играли при участии наблюдателя. Позднее один из игроков No Sorry заподозрил, что керри S9 под ником Paradise играл не со своего аккаунта — на это намекал нехарактерный выбор героя.

На следующий день подозрения разлетелись по новостным заголовкам киберспортивных порталов, что привлекло внимание организаторов турнира. Они обратились к Luna Gaming/S9 с просьбой предоставить данные, чтобы посмотреть, кто на самом деле пользовался аккаунтами.