Актёр, сыгравший Джоэла в The Last of Us, впечатлён Педро Паскалем в сериале

Недавно актёр Трой Бейкер, озвучивший Джоэла в двух частях The Last of Us, посетил подкаст бывшей игровой журналистки и нынешней сотрудницы студии Sony Santa Monica Аланы Пирс. Бейкер рассказал, что остался под впечатлением от того, как Педро Паскаль показал Джоэла в шоу.