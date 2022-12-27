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39 минут назад

Актёр, сыгравший Джоэла в The Last of Us, впечатлён Педро Паскалем в сериале

Чемпионат.com

Недавно актёр Трой Бейкер, озвучивший Джоэла в двух частях The Last of Us, посетил подкаст бывшей игровой журналистки и нынешней сотрудницы студии Sony Santa Monica Аланы Пирс. Бейкер рассказал, что остался под впечатлением от того, как Педро Паскаль показал Джоэла в шоу.

Актёр, сыгравший Джоэла в The Last of Us, впечатлён Педро Паскалем в сериале
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам актёра, Паскаль настолько здорово раскрыл Джоэла, что теперь ему хочется вернуться назад и сыграть героя иначе.

Что Паскаль доказал, так это то, что Джоэл намного глубже, чем его представляли. Меня сильно вдохновила игра Педро в роли Джоэла. Я хотел бы вернуться назад и сделать некоторые моменты иначе.

Сам Трой Бейкер тоже появится в сериале — он сыграет помощника Дэвида — лидера группы каннибалов, с которой предстоит столкнуться Джоэлу и Элли.

Шоу The Last of Us стартует 15 января. В первом сезоне будет десять серий.

Игры,Педро Паскаль,
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