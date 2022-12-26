Папич оценил сериал «Уэнсдей»

Популярный стример Виталий Arthas Цаль, также известный как Папич, посмотрел сериал «Уэнсдей» от Netflix и написал обзор на него в своем Telegram-канале. Шоу не зацепило контент-мейкера — он признался, что смотрел сериал почти две недели, при том что в дебютном сезоне всего 8 эпизодов. Кадр сериала «Уэнсдей» Папич также раскритиковал слишком слабый сюжет и избыток сценарных условностей вроде сверхъестественных способностей главной героини, которую сыграла Дженна Ортега (где еще снималась талантливая актриса, можно узнать из этого материала ). В целом, Виталий Цаль нашел много сходств у нового шоу со вселенной «Гарри Поттера».
Было бы намного лучше, если события и сюжет проходили в сеттинге нашего мира, а то в мире «фантастических тварей» и бесконечной магии это сразу же превращается в типичную детскую супергероику приключенческую. Что-то на уровне Гарри Потного на самом деле. Начиная со второй серии это смотрится все более абсурдно и примитивно. Фантастическая фантастика настолько фантасмагорична, что я даже не заикаюсь о слове «реализм». Как будто 8-летний ребенок пишет историю.
С каждой серией калька на «Гарри Поттера» все более очевидна: тут тебе и недо-Хогвартс, и директор, и магия, и тайная комната и четыре клана/лагеря студентов. Художественная ценность нулевая, достойный бизнес-продукт с целевой аудиторией бездумных толпарей, то есть всех тех, кто любит и с кайфом жрет все, что хайпит: типа фильмов Marvel, подростковых приключений по типу «Голодных игр» или «игры в дерьмара», ну и той же вселенной ГП. Однако Папич нашел и за что похвалить сериал Тима Бертона — стримеру понравилась визуальная составляющая, декорации, операторская работа и подбор актеров.
Однако финальная оценка все равно оказалось достаточно низкой.
Бертон в целом на стиле, всегда был хорошим режиссером. Главной героине грамотно подобрали макияж и освещение в 90% кадров, но в тех 10%, где освещение не очень, отлично заметно, что это обычная девушка около 20 лет, с далеко не топовой генетикой, хотя актриса неплохая.
Моя итоговая оценочка — 3.5 СЖВ-шных куска хайпового кала из 10, прошу любить и жаловать, современный контент. Виталий Arthas Цаль, стример
Первый сезон сериала вышел в ноябре 2022 года. Шоураннеры уже работают над продолжением истории Уэнсдей Аддамс, но когда именно выйдет второй сезон , пока не сообщают.
Если вы еще не успели оценить один из самых популярных сериалов 2022 года, то сейчас самое время — в заметке мы рассказали о нескольких сайтах, где можно посмотреть «Уэнсдей» бесплатно.