Папич оценил сериал «Уэнсдей»

Было бы намного лучше, если события и сюжет проходили в сеттинге нашего мира, а то в мире «фантастических тварей» и бесконечной магии это сразу же превращается в типичную детскую супергероику приключенческую. Что-то на уровне Гарри Потного на самом деле. Начиная со второй серии это смотрится все более абсурдно и примитивно. Фантастическая фантастика настолько фантасмагорична, что я даже не заикаюсь о слове «реализм». Как будто 8-летний ребенок пишет историю.



С каждой серией калька на «Гарри Поттера» все более очевидна: тут тебе и недо-Хогвартс, и директор, и магия, и тайная комната и четыре клана/лагеря студентов. Художественная ценность нулевая, достойный бизнес-продукт с целевой аудиторией бездумных толпарей, то есть всех тех, кто любит и с кайфом жрет все, что хайпит: типа фильмов Marvel, подростковых приключений по типу «Голодных игр» или «игры в дерьмара», ну и той же вселенной ГП. Однако Папич нашел и за что похвалить сериал Тима Бертона — стримеру понравилась визуальная составляющая, декорации, операторская работа и подбор актеров.