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1 час назад

Саундтрек Cyberpunk 2077 выпустят на виниле в 2023 году

Игромания.руиещё 1

Директор по развитию бизнеса CD Projekt RED Ян Рознер показал готовящийся к релизу комплект виниловых пластинок с саундтреком Cyberpunk 2077.

Саундтрек Cyberpunk 2077 выпустят на виниле
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Всего в состав издания войдут три пластинки. На одной расположатся только композиции группы SAMURAI, в роли которой выступили настоящие рокеры из Refused, а вторая будет заполнена треками из оригинального саундтрека ролевой игры за авторством Марчина Пшибиловича, Петра Адамчика и Пола Леонарда-Моргана.

Содержимое третьей пластинки по опубликованным фото определить не удалось. Вероятно, на ней также будут представлены композиции из саундтрека вышеозначенной троицы, поскольку все треки из него попросту невозможно уместить на одной пластинке. Релиз издания состоится в 2023 году, однако его цена пока не сообщается.

Ранее CD Projekt RED представила второй трейлер грядущего дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, одну из ведущих ролей в котором сыграет голливудский актёр Идрис Эльба («Лютер», «Прослушка»). Кроме того, несмотря на уход с российского рынка, студия, судя по всему, всё же работает над полной локализацией DLC.

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