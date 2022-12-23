Саундтрек Cyberpunk 2077 выпустят на виниле

Директор по развитию бизнеса CD Projekt RED Ян Рознер показал готовящийся к релизу комплект виниловых пластинок с саундтреком Cyberpunk 2077.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Всего в состав издания войдут три пластинки. На одной расположатся только композиции группы SAMURAI, в роли которой выступили настоящие рокеры из Refused, а вторая будет заполнена треками из оригинального саундтрека ролевой игры за авторством Марчина Пшибиловича, Петра Адамчика и Пола Леонарда-Моргана.

Содержимое третьей пластинки по опубликованным фото определить не удалось. Вероятно, на ней также будут представлены композиции из саундтрека вышеозначенной троицы, поскольку все треки из него попросту невозможно уместить на одной пластинке. Релиз издания состоится в 2023 году, однако его цена пока не сообщается.