В «Достать ножи 2» Дэниэл Крейг играет в Among Us

Сюжет ленты рассказывает о том, как миллиардер Майлз Брон устраивает вечеринку на частном острове в Греции и приглашает своих близких друзей. Затем происходит неожиданное убийство на фоне конфликта между друзьями, со временем ситуация только накаляется.