Virtus.pro по Dota 2 сделала экстренную замену

Сложившаяся ситуация стала полной неожиданностью и стрессом для команды. Тем не менее, в кратчайшие сроки мы приступили к тестам потенциальных кандидатов на замену и решили этот вопрос за два дня.



Сегодня krylat становится новым керри Virtus.pro. Мы рассматривали трех кандидатов, сыграли тестовые игры с двумя из них и остановили свой выбор на Саше. Это игрок нужной позиции, с опытом выступления в высшем дивизионе DPC, который, к тому же, был свободным агентом в этот период.