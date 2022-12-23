В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
58 минут назад

Virtus.pro по Dota 2 сделала экстренную замену после пожизненного отстранения своего керри

Чемпионат.comиещё 1

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил, кто займёт место Камиля Koma’ Биктимирова в составе по Dota 2 — ранее Valve пожизненно дисквалифицировала игрока за попытки выдать себя за членов других команд.

Virtus.pro по Dota 2 сделала экстренную замену
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Новым керри коллектива стал Александр krylat Крылатов, который ранее выступал за молодёжный состав Team Unique, PuckChamp и Team Empire Hope.

Руководитель Virtus.pro по Dota 2 Александр Соломонов отметил, что замену пришлось искать в ограниченные сроки:

Сложившаяся ситуация стала полной неожиданностью и стрессом для команды. Тем не менее, в кратчайшие сроки мы приступили к тестам потенциальных кандидатов на замену и решили этот вопрос за два дня.

Сегодня krylat становится новым керри Virtus.pro. Мы рассматривали трех кандидатов, сыграли тестовые игры с двумя из них и остановили свой выбор на Саше. Это игрок нужной позиции, с опытом выступления в высшем дивизионе DPC, который, к тому же, был свободным агентом в этот период.

Клуб также подтвердил, что сохранил слот в региональной лиге Dota Pro Circuit, хотя и сделал замену после закрытия трансферного окна.

Состав Virtus.pro по Dota 2 на 2023 год:

  • Александр krylat Крылатов;
  • Илья squad1x Кувалдин;
  • Евгений Noticed Игнатенко;
  • Олег sayuw Каленбет;
  • Андрей Dukalis Куропаткин.
Игры,Александр Соломонов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители