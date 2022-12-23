Бесплатные игры на выходные: что скачать на ПК

Поздравляем, до Нового года осталось всего ничего! Пришло время нашей еженедельной подборки бесплатных игр, в которой нашлось место парочке неожиданных подарков под елку.

Фото: Krabby Games Krabby Games

Fallout Classic Collection

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В Epic Game Store сейчас проходит новогодняя блиц-раздача подарков, которые меняются каждый день. Сегодня поклонникам бессмертной классики повезло: в магазине можно бесплатно забрать Fallout Classic Collection, куда входят первая и вторая номерные части Fallout, а также тактический спин-офф Brotherhood of Steel. На современных машинах они не будут нормально работать без фанатских патчей, но оно того стоит. Поторопитесь: добавить Fallout, Fallout 2 и Brotherhood of Steel можно только до сегодняшнего вечера!

Bethesda Softworks

Разработчики Ninja Gaiden и Dead or Alive готовят к релизу свой следующий проект, и Space Runway — это мини-игра, которая существует в его вселенной. Старомодный 16-битный shoot-em-up, который предлагает семь уровней и семь сложных боссов. Да, игра маленькая, но зато весьма качественная по меркам рекламного продукта. Поклонникам жанра и так не приходится жаловаться на избыток стоящих релизов.

110 Industries SA

Любопытный хоррор о незадачливом маге, который превратил себя в лягушку и теперь хочет вернуться назад в человеческое тело — но для этого игроку предстоит сварить волшебное зелье из подручных ингредиентов. I Frog-ot выглядит нарочито мило, однако не стоит судить книгу по обложке: будьте готовы к слому четвертой стены.

Krabby Games

Экспериментальный симулятор ходьбы, где игроку нужно выбраться из серого бетонного мегаполиса. Единственный способ покинуть город — это поезд, на который не пропускают безбилетников. Поиски билета не займут много времени, но BABBDI предлагает изучить неожиданно большой, интересный мир, чтобы найти спрятанные секреты, персонажей и пейзажи. Поклонникам психоделических, мрачных и просто атмосферных игр рекомендуется.

Lemaitre Bros

Наконец, Ballads and Romances — историческая визуальная новелла, посвященная становлению поэта Адама Мицкевича, одного из величайших классиков польской литературы. Игра расскажет о его жизни перед публикацией дебютного сборника и покажет, что вдохновило Мицкевича на создание знаменитых баллад. В Steam нечасто встречаются визуальные новеллы на подобную тему, поэтому прецедент интересный. Даже если вы не знакомы с творчеством Адама Мицкевича.