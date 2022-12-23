СМИ: организатору Comic Сon Russia и «Игромира» грозит банкротство

Организатора крупнейших выставок популярной молодежной культуры Comic Con Russia и «Игромир», ООО КРИ, могут признать банкротом. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Отмечается, что у компании накопился долг перед участником выставки 2021 года, которая была отменена в связи с пандемией коронавируса. Согласно предположениям, к делу о банкротстве в ближайшее время присоединятся другие кредиторы.

Также подчеркивается, что в начале текущего года компания МТС собиралась приобрести КРИ, однако затем передумала в связи с уходом из страны иностранных фирм. Она сочла, что проводить мероприятия не удастся в текущих условиях.

Газета пишет об обнаружении в картотеке арбитражных дел информации о том, что московский арбитражный суд 16 декабря принял к производству заявление о признании банкротом ООО КРИ, владеющего правами на товарные знаки Comic Сon Russia и «Игромир». Заявитель - ООО ДИС-3, занимающееся продажей аудио- и видеотехники и игрушек.

Сообщается, что весной 2021 года компанией был оплачен КРИ взнос за участие в выставке «Игромир». Она должна была состояться осенью того же года. Однако выставку отменили на фоне эпидемиологической ситуации. Компании ДИС-3 не удалось вернуть взнос за участие в выставке. Осенью этого года судом было удовлетворено требование ДИС-3. Было решено взыскать с должника 3,5 млн руб.