Роль Джахейры в Baldur's Gate 3 исполнит новая актриса

Ранее стало известно, что в Baldur's Gate 3 возвращается одна из участниц прошлых частей, Джахейра, однако её роль теперь сыграет новая актриса.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Голос и движения персонажу в этот раз подарила Трейси Уайлс, которая играла небольшие роли в кино и на телевидении, а ещё в прошлом занималась видеоиграми. В частности, она озвучивала несколько дополнительных партий в Divinity: Original Sin, а позже участвовала и в создании Pillars of Eternity II: Deadfire, Spellforce 3 и Total War: Warhammer 3.

Судя по всему, работу над персонажем она начала ещё в январе этого года. При этом дополнительных деталей об участии в сюжете Джахейры авторы из Larian Studios не раскрыли — саму героиню можно было мельком увидеть в свежем трейлере.

Ранее партию героини исполняла Хейди Шеннон, но авторы проекта не смогли обнаружить её текущие контакты, а последний раз Шеннон занималась подобной работой ещё в 2001 году.

Из него же стало известно, что в проекте вернётся и другой участников оригиналов, Минск, причём ему голос в этот раз тоже подарил новый участник команды — известный актёр озвучки Мэтт Мёрсер («Легенда о Вокс Машине»).