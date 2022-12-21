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1 час назад

Актёр Ви в Cyberpunk 2077 показал русский трейлер дополнения Phantom Liberty

Игромания.руиещё 1

Актёр Егор Васильев, подаривший русский голос Ви в Cyberpunk 2077, выложил на своём YouTube-канале трейлер дополнения Phantom Liberty («Призрачная свобода») в дубляже.

Актер Ви в Cyberpunk 2077 показал русский трейлер Phantom Liberty
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Похоже, что грядущее крупное DLC всё-таки может выйти с русской озвучкой. Ранее Васильев уже намекал на возможное возвращение к работе над игрой. А вот коллега Егора Юлия Горохова, русский голос женской версии протагониста, весной этого года сообщала, что не будет участвовать в озвучке дополнения.

Релиз платного DLC Phantom Liberty должен состояться в 2023 году на PC, PS5 и Xbox Series. Разработчики называют историю «шпионским триллером», действие которого развернётся в новом районе Найт-Сити. А ещё в дополнении появится персонаж по имени Соломон Рид, секретный агент Новых Соединённых Штатов Америки, которого играет Идрис Эльба («Лютер»).

Напомним также, что в следующем году CD Projekt Red планирует выпустить Cyberpunk 2077 в версии Game of the Year и будет продавать её по «полной цене».

Игры,Егор Васильев,Идрис Эльба,
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