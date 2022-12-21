Актер Ви в Cyberpunk 2077 показал русский трейлер Phantom Liberty

Актёр Егор Васильев, подаривший русский голос Ви в Cyberpunk 2077, выложил на своём YouTube-канале трейлер дополнения Phantom Liberty («Призрачная свобода») в дубляже.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Похоже, что грядущее крупное DLC всё-таки может выйти с русской озвучкой. Ранее Васильев уже намекал на возможное возвращение к работе над игрой. А вот коллега Егора Юлия Горохова, русский голос женской версии протагониста, весной этого года сообщала, что не будет участвовать в озвучке дополнения.

Релиз платного DLC Phantom Liberty должен состояться в 2023 году на PC, PS5 и Xbox Series. Разработчики называют историю «шпионским триллером», действие которого развернётся в новом районе Найт-Сити. А ещё в дополнении появится персонаж по имени Соломон Рид, секретный агент Новых Соединённых Штатов Америки, которого играет Идрис Эльба («Лютер»).