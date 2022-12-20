Ретро-консоль Atari VCS снимают с производства

Ретро-консоль Atari VCS приказала долго жить — о прекращении производства устройств сообщило руководство компании в свежем финансовом отчёте.

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Рентабельность проекта оказалась весьма сомнительной — всего в 2022-2023 финансовом году Atari заработала $4,65 миллионов, что на 27% ниже прошлого аналогичного периода. Однако прибыль от «железа» сократилась ещё сильнее — падение составило целых 92%, с $2,44 миллионов до $212 тысяч. Судя по всему, игровое устройство попросту не нашло новую аудиторию.

Изначально представленная в 2017 году, ностальгическая игровая приставка несколько раз сменила дату выхода, не смогла удовлетворить спрос вкладчиков с площадки IndieGoGo и даже оказалась в центре скандала из-за задержек зарплаты сотрудникам, трудившимся над устройством.