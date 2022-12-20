В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
13 минут назад

Quantic Dream выпустила новое видео в честь 25-летия студии

Игромания.ру

В мае студия Quantic Dream, известной по таким играм, как Heavy Rain и Detroit: Become Human, отпраздновала 25-й день рождения, а сегодня компания выпустила посвящённый юбилею ролик. В нём разработчики продемонстрировали все свои проекты, сопроводив их видеоряд комментариями.

Quantic Dream выпустила новое видео в честь 25-летия студии
Фото: Игромания.руИгромания.ру

За четверть века французская компания под руководством Дэвида Кейджа выпустила пять игр, начав свой путь в игровой индустрии с Omikron: The Nomad Soul — её релиз состоялся в 1999 году. Уже тогда Quantic Dream была на острие технологий, одной из первых используя захват движений для анимирования персонажей. В ролике отдельно отмечается, что к саундтреку дебютного творения французов приложил руку легендарный Дэвид Боуи — он написал музыку для игры в тандеме с композитором и гитаристом-универсалом Ривзом Гэбрелсом.

В 2005 году команда выпустила Fahrenheit, которая совершила настоящую революцию в анимации, став одним из первых кинематографичных проектов такого плана. Этой игрой Quantic Dream привлекла внимание Sony, что привело к подписанию контракта на создание трёх эксклюзивных игр: Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human.

В настоящий момент команда Кейджа совместно с Lucasfilm Games трудится над Star Wars: Eclipse — не совсем стандартным для студии проектом, в котором фирменное повествование и нелинейность, судя по всему, сочетаются с полноценной боевой системой в духе Jedi Fallen Order. По словам инсайдера Тома Хендерсона, релиз игры может состояться не раньше 2027 года.

Игры,Том Хендерсон,Дэвид Боуи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители