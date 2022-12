Quantic Dream выпустила новое видео в честь 25-летия студии

В мае студия Quantic Dream, известной по таким играм, как Heavy Rain и Detroit: Become Human, отпраздновала 25-й день рождения, а сегодня компания выпустила посвящённый юбилею ролик. В нём разработчики продемонстрировали все свои проекты, сопроводив их видеоряд комментариями.

За четверть века французская компания под руководством Дэвида Кейджа выпустила пять игр, начав свой путь в игровой индустрии с Omikron: The Nomad Soul — её релиз состоялся в 1999 году. Уже тогда Quantic Dream была на острие технологий, одной из первых используя захват движений для анимирования персонажей. В ролике отдельно отмечается, что к саундтреку дебютного творения французов приложил руку легендарный Дэвид Боуи — он написал музыку для игры в тандеме с композитором и гитаристом-универсалом Ривзом Гэбрелсом.

В 2005 году команда выпустила Fahrenheit, которая совершила настоящую революцию в анимации, став одним из первых кинематографичных проектов такого плана. Этой игрой Quantic Dream привлекла внимание Sony, что привело к подписанию контракта на создание трёх эксклюзивных игр: Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human.