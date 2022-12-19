В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
47 минут назад

Valve забанила 10 игроков Dota 2 из России и Украины

Игромания.ру

Valve и организация PGL Esports объявили, что навсегда забанили 9 игроков Dota 2 из России (в том числе один из Virtus.pro) и одного из Украины. Решение обусловлено тем, что они либо делились аккаунтами с другими игроками, либо пытались выдать себя за других геймеров во время соревнований.

Valve забанила 10 игроков Dota 2 из России и Украины
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • Аслан «Paradise» Вадилов;
  • Эмиль «Keintseru» Даминов;
  • Виктор «SuperNova» Галичкин;
  • Данил «Illusion» Гржевка;
  • Бауыржан «Lilskrip» Бисембаев;
  • Камиль «Koma» Биктимиров;
  • Владислав «Сhambi» Хорольцев;
  • Ярослав «Limitless» Паршин;
  • Сергей «TSA» Тимченко;
  • Кирилл «deihra» Харитонов.

Соответственно, сейчас команды, потерявшие своих игроков, ищут замены. Кроме того, отмечается, что с момента первых запретов со стороны Valve в 2015 году компания забанила более 50 игроков, которые не могут участвовать в официальных чемпионатах по Dota 2.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители