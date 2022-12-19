Valve забанила 10 игроков Dota 2 из России и Украины

Valve и организация PGL Esports объявили, что навсегда забанили 9 игроков Dota 2 из России (в том числе один из Virtus.pro) и одного из Украины. Решение обусловлено тем, что они либо делились аккаунтами с другими игроками, либо пытались выдать себя за других геймеров во время соревнований.