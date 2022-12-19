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1 час назад

Энтузиасты из России делают озвучку для GTA Vice City — результат уже можно оценить

Cq.ru

Ни у одной из игр популярнейшей серии Grand Theft Auto не было официальной русской озвучки. Фанаты выпускали собственные дубляжи, которые редко могли похвастаться приемлемым качеством и достойной игрой актеров.

Энтузиасты из России делают озвучку для GTA Vice City
Фото: Cq.ruCq.ru

Энтузиасты из группы R.G. Mechanics VoiceOver задались целью исправить эту несправедливость и сделать собственную локализацию культовой GTA Vice City. Первые результаты работы можно оценить в трейлере. Среди актеров озвучки упомянуты Геннадий Новиков, Валерий Сторожик и Дмитрий Рыбин.

По словам команды, на текущий момент озвучены 50% кат-сцен, часть персонажей и реплики одной из радиоведущих. Сейчас группа собирает средства на завершение работы. Все поддержавшие проект получат ранний доступ к материалам по озвучке, а также видео и аудиоматериалы процесса записи актеров дубляжа со студии.

На счету студии R.G. Mechanics VoiceOver уже более более 30 выпущенных русификаторов звука. Команда успела поработать над дубляжом Subnautica, Serious Sam: Siberian Mayhem, играми серии Resident Evil, Star Wars Jedi Knight и Crash Bandicoot.

Игры,Валерий Сторожик,Геннадий Новиков,Дмитрий Рыбин,
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