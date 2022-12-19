Энтузиасты из России делают озвучку для GTA Vice City

Ни у одной из игр популярнейшей серии Grand Theft Auto не было официальной русской озвучки. Фанаты выпускали собственные дубляжи, которые редко могли похвастаться приемлемым качеством и достойной игрой актеров.

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Энтузиасты из группы R.G. Mechanics VoiceOver задались целью исправить эту несправедливость и сделать собственную локализацию культовой GTA Vice City. Первые результаты работы можно оценить в трейлере. Среди актеров озвучки упомянуты Геннадий Новиков, Валерий Сторожик и Дмитрий Рыбин.

По словам команды, на текущий момент озвучены 50% кат-сцен, часть персонажей и реплики одной из радиоведущих. Сейчас группа собирает средства на завершение работы. Все поддержавшие проект получат ранний доступ к материалам по озвучке, а также видео и аудиоматериалы процесса записи актеров дубляжа со студии.