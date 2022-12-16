Игра Death Stranding от Kojima Productions получит киноадаптацию

Одна из популярнейших компьютерных игр Death Stranding отизвестного гейм-дизайнера Хидео Кодзимы получит экранизацию. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на источники.
Известно, что студия японского гейм-дизайнера Kojima Productions объявила о сотрудничестве с киностудией Hammerstone, которая и согласилась финансировать картину. На данный момент никаких подробностей о фильме нет, однако, если судить по слухам, то в киноадаптации нас ждут новые персонажи.
Режиссер и продюсер проекта также не названы. Death Stranding вышла в 2019 году на платформе Play Station 4 и мгновенно сталахитом. Игра отметилась также звездный актерским составом.
Роли в ней сыграли Норман Ридус, Гильермо дель Торо, Мадс Миккельсен и Леа Сейду.