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1 час назад

Игра Death Stranding от Kojima Productions получит киноадаптацию

Слово и Делоиещё 2

Одна из популярнейших компьютерных игр Death Stranding отизвестного гейм-дизайнера Хидео Кодзимы получит экранизацию. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на источники.

Игра Death Stranding от Kojima Productions получит киноадаптацию
Фото: youtube.comyoutube.com

Известно, что студия японского гейм-дизайнера Kojima Productions объявила о сотрудничестве с киностудией Hammerstone, которая и согласилась финансировать картину. На данный момент никаких подробностей о фильме нет, однако, если судить по слухам, то в киноадаптации нас ждут новые персонажи.

Режиссер и продюсер проекта также не названы. Death Stranding вышла в 2019 году на платформе Play Station 4 и мгновенно сталахитом. Игра отметилась также звездный актерским составом.

Роли в ней сыграли Норман Ридус, Гильермо дель Торо, Мадс Миккельсен и Леа Сейду.

Игры,Хидео Кодзима,Гильермо дель Торо,Мадс Миккельсен,
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